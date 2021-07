Lato w pełni, a to oznacza, że każdemu przyda się potężna paczka internetu poza domem. Bo kto w taką pogodę siedzi zamknięty w czterech ścianach, szczególnie gdy ma wolne? T-Mobile oferuje pakiet nawet 200 GB już od 45 złotych miesięcznie.

GIGAlato w T-Mobile – nawet 200 GB internetu 5G od 45 złotych miesięcznie

W ramach akcji GIGAlato operator przedłużył okres obowiązywania Mistrzowskiej promocji, uruchomionej na początku czerwca – klienci mogą z niej skorzystać aż do 16 sierpnia 2021 roku. Zdecydowanie warto to rozważyć, ponieważ już za 45 złotych miesięcznie można otrzymać dostęp do nielimitowanego internetu (w tym w technologii 5G), z czego aż 200 GB z pełną prędkością. Taką cenę zapłacą jednak osoby, które już posiadają abonament komórkowy w T-Mobile (oprócz taryf XS i S), ponieważ załapią się na program „Korzyści dla domu”. Pozostali będą musieli dodać do podanej powyżej ceny dodatkowe 20 złotych.

Przy okazji klienci, którzy wybiorą tę ofertę, otrzymają nawet 200 złotych zniżki na urządzenie. Operator szczególnie poleca dwa smartfony: Samsung Galaxy A22 5G i Redmi Note 10 5G, ale oczywiście można wybrać też inny sprzęt.

Jednocześnie operator poinformował, że w ramach akcji GIGAlato zwiększył pakiet internetu w taryfie M, która jest dostępna od 35 złotych miesięcznie. Od teraz klienci dostaną aż 40 GB z pełną prędkością, a przy okazji też nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz do 100 złotych zniżki na urządzenie.

Wakacyjna promocja na internet mobilny T-Mobile

Ponadto akcja GIGAlato obejmuje też ofertę internetu mobilnego. Operator zdecydował się podwoić pakiety gigabajtów, dzięki czemu za 20 złotych miesięcznie klient dostanie 40 GB (zamiast 20 GB), za 30 złotych – 60 GB (zamiast 30 GB), a za 40 złotych – 100 GB (zamiast 50 GB). We wszystkich przypadkach mowa oczywiście o limicie transmisji w kraju.

Operator informuje, że podwojone pakiety gigabajtów będą obowiązywać przez cały okres trwania umowy zarówno w ofercie z samą kartą SIM, jak i w zestawie z urządzeniem, które można dokupić na raty już od 5 złotych miesięcznie.