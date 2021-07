Samsung geniusz – sprzeda stary smartfon z nowym Androidem

Samsung ma w swojej ofercie wiele ciekawych i godnych uwagi smartfonów – nie można mu tego odmówić. Nadchodzący model Galaxy M21 2021, który zadebiutuje już wkrótce, w pełni jednak zasłuży na miano „odgrzewanego kotleta”.

Samsung Galaxy M21 2021 w pełni zasłuży na miano „odgrzewanego kotleta”

Zdarza się, że producenci tworzą „nową odsłonę” wprowadzonego wcześniej na rynek smartfona. Ostatnimi przykładami są POCO M2 Reloaded oraz Redmi Note 8 2021, a wkrótce do tej listy będziemy mogli dodać również Galaxy M21 2021. Niestety, lista zmian względem pierwowzoru ma być wyjątkowo skromna.

Reklama

Jak bowiem donosi serwis 91mobiles, specyfikacja Galaxy M21 2021 ma być toczka w toczkę tożsama z listą parametrów Galaxy M21, który zadebiutował w marcu 2020 roku. Jedyną różnicą będzie fabrycznie zainstalowany system Android 11 z interfejsem One UI 3.1.

Samsung Galaxy M21 (fot. Tomasz Szwast / Tabletowo.pl)

Dla przypomnienia, Galaxy M21 wyjechał z fabryki z Androidem 10 z One UI 2.0, ale Samsung zdążył już udostępnić mu aktualizację do nowszego oprogramowania. Dlaczego zatem klienci mieliby wybrać model z dopiskiem „2021”. Ano dlatego, że prawdopodobnie będzie dłużej wspierany przez producenta.

To polityka, której nie sposób pochwalić, ale możemy się tylko domyślać, co powodowało Koreańczykami, że zdecydowali się wprowadzić na rynek Galaxy M21 2021. Niewykluczone, że Samsung chce w ten sposób nadgonić sprzedaż, bowiem (podobnie jak konkurencja) boryka się z brakami podzespołów do produkcji nowych smartfonów.

Specyfikacja Galaxy M21 2021

Samsung Galaxy M21 w swoim czasie był bardzo ciekawym i atrakcyjnie wycenionym smartfonem. Czy jednak wersja z dopiskiem „2021” okaże się podobnym sukcesem? Większość klientów prawdopodobnie nie przejmie się, że będzie to „odgrzewany kotlet”, o ile cena zostanie ustalona na zachęcającym poziomie.

Samsung Galaxy M21 (fot. Tomasz Szwast / Tabletowo.pl)

Jako że nie zajdą żadne zmiany w warstwie sprzętowej, specyfikacja Galaxy M21 2021 będzie obejmować m.in. wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,4 cala i rozdzielczości Full HD+ ze szkłem Corning Gorilla Glass 3. generacji, procesor Exynos 9611 wraz z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.1 oraz akumulator o pojemności 6000 mAh, obsługujący ładowanie o mocy 15 W przez port USB-C.

Ponadto Galaxy M21 2021 zaoferuje aparat o rozdzielczości 20 Mpix na przodzie i trio 48 Mpix + 8 Mpix (z obiektywem ultraszerokokątnym) + 5 Mpix na tyle oraz czytnik linii papilarnych, moduł NFC, Dual SIM i 3,5 mm złącze słuchawkowe.