Motorola pójdzie na wojnę cenową? Motorola Edge 20 może być zaskakująco niedroga

Motorola raczej nie prowadzi bardzo agresywnej polityki cenowej, w przeciwieństwie do takiego Xiaomi czy realme. Pojawiły się jednak informacje, że cena Motorola Edge 20 może być zaskakująco niska, gdy przypomnimy sobie, ile na start kosztowała Motorola Edge.

Cena Motorola Edge 20 może być zaskakująco niska

Ilość nieoficjalnych doniesień na temat nowej generacji serii Edge każe nam spodziewać się jej oficjalnej premiery w ciągu najbliższych tygodni. Jak donosi serwis TechRadar, Motorola Edge 20 zadebiutuje w Indiach pod koniec lipca lub na początku sierpnia 2021 roku. Co ciekawe, niewykluczone, że będzie sprzedawana w tym kraju pod zmienioną nazwą, lecz to dla nas bez znaczenia. Wiemy natomiast, że oficjalna prezentacja jest już blisko.

Reklama

Co więcej, serwis TechRadar podaje też, że cena Motorola Edge 20 będzie w Indiach niższa niż 30000 rupii (równowartość ~1550 złotych), co oznacza, że smartfon ten weźmie na celownik takie modele, jak OnePlus Nord CE, Xiaomi X3 Pro czy Xiaomi Mi 11X (ten ostatni w Polsce sprzedawany jest jako POCO F3).





źródło: TENAA

Należy jednak pamiętać, że cały czas jest mowa o rynku indyjskim, a ceny smartfonów nie są ustalane odgórnie, tylko są dostosowywane do każdego rynku, podobnie jak cała strategia itd. Nie wiadomo, czy cena Motorola Edge 20 będzie tak samo konkurencyjna w Polsce. Mimo wszystko raczej wątpliwe, aby Motorola zdecydowała się na znaczącą „przebitkę” w kraju nad Wisłą, ponieważ nie pozostałoby to bez echa. W związku z tym można się spodziewać, że model ten będzie znacznie tańszy niż Motorola Edge, która w Polsce zadebiutowała z ceną 2999 złotych.

Specyfikacja Motorola Edge 20

Specyfikacja Motorola Edge 20 jest znana już od pewnego czasu. Według nieoficjalnych informacji, smartfon zostanie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 778G (6 nm) z modemem 5G i wsparciem dla WiFi 6 oraz od 6 GB do 8 GB RAM i od 128 GB do 256 GB pamięci wbudowanej. Ponadto zaoferuje aparat o rozdzielczości 32 Mpix na przodzie i zestaw 108 Mpix + 16 Mpix (ultraszeroki i do zdjęć makro) + 8 Mpix (tzw. teleobiektyw z 3x zoomem optycznym) na tyle.

Do tego specyfikacja Motorola Edge 20 obejmować ma klawisz do uruchamiania Asystenta Google i jeden głośnik, a także 6,67-calowy wyświetlacz OLED z ekranowym czytnikiem linii papilarnych i funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Całość o grubości zaledwie 7,1 mm będzie działać pod kontrolą systemu Android 11 i czerpać prąd z akumulatora o pojemności 4000 mAh.