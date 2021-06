Porównanie realme GT vs Xiaomi Mi 10T – żółto-czarna siła czy srebrna strzała?

Kilka dni temu rozpoczęła się sprzedaż realme GT i przy tej okazji ukazała się moja recenzja tego modelu. Tańszy wariant, tj. 8/128, kosztuje 2299 złotych. Ponieważ od kilku dni używam także zbliżonego cenowo Xiaomi Mi 10T Pro 5G, pojawiła się sposobność, by dokonać małego porównania.

Niektóre różnice widać na pierwszy rzut oka. Inne wymagają przyjrzenia się szczegółom technicznym sprzętu, a także oprogramowaniu. Na początek zatem zamiast opisu będzie tabelka z parametrami obu urządzeń a później… to się już zobaczy :)

Reklama

Parametry

Parametr Realme GT Xiaomi Mi 10T Pro Procesor Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm), octa-core (1 x 2,84 GHz Kryo 680 + 3 x 2,42 GHz Kryo 680 + 4 x 1,80 GHz Kryo 680 Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+), octa-core (1 x 2,84 GHz Kryo 585 + 3 x 2,42 GHz Kryo 585 + 4 x 1,80 GHz Kryo 585) GPU Adreno 660 Adreno 650 Ekran 6,43″, 1080 x 2400 px, SAMOLED, 120 Hz, 1000 nit w trybie HDR, 500 nit typowo, 20:9, 409 ppi, 91,7 % STB 6,67″, 1080 x 2400 px, IPS LCD, 144Hz, HDR10+, 650 nit w szczycie, 500 nit typowo, 20:9, 395 ppi, 85,2 STB Pamięć RAM 8 / 12 GB RAM 8 GB RAM Pamięć Flash 128 / 256 GB UFS 3.1 bez możliwości rozbudowy 128 GB UFS 3.1 bez możliwości rozbudowy Aparat główny – 64 Mpix, f/1,8, ~26 mm = 79°, 1/73″, 0,8 µm, PDAF

– 8 Mpix, f/2,3, 16 mm = 119°, 1/4″, 1,12 µm

– 2 Mpix, f/2,4, 22 mm macro = 89°, 1/5″, 1,75 µm – 108 Mpix, f/1,7, 26 mm = 79°, 1/1,33″, 0,8 µm, PDAF, OIS

– 13 Mpix, f/2,4, 13 mm = 123˚ (ultrawide), 1,12 µm

– 5 Mpix, f/2,4 (macro), 1/5,0″, 1,12 µm, AF Aparat przedni 16 Mpix, f/2,5, 78°, 1/3″, 1 µm 20 Mpix, f/2,2, 27 mm, 1/3,4″, 0,8 µm Audio stereo, minijack 3,5 mm stereo Łączność 5G / LTE+ / HSPA

WiFi6 (802.11 b/g/n/ac/ax) 2,4+5.0 GHz, kanał do 160 MHz, Bluetooth 5.2, NFC, USB 2.0 typ C 5G / LTE+ / HSPA

WiFi6 (802.11 b/g/n/ac/ax) 2,4+5.0 GHz, Bluetooth 5.1, NFC, USB 2.0 typ C Lokalizacja A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS Akumulator Li-Po 4500 mAh, ładowanie do 65 W (SuperDart 65W / VOOC 3.0 20 W / QC 2.0 18 W, PD 3.0 18 W), ładowanie zwrotne OTG 5 V / 1,3 A Li-Po 5000 mAh, ładowanie do 33 W (PD 3.0), ładowanie zwrotne OTG Waga 187 g 218 g Rozmiary 73,3 x 158,5 x 8,4 (niebieski) lub 9,1 (żółty) mm 76,4 x 165,1 x 9,3 mm Certyfikaty :( :( System operacyjny Android 11, realme UI 2 Android 10, MIUI 12.0.18

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Co przemawia za realme GT?

ładowanie 65 W (vs 33 W),

czytnik linii papilarnych w ekranie (vs na prawej krawędzi),

ekran SAMOLED (vs IPS),

niższa waga,

matowa obudowa,

mało wystająca wyspa aparatów,

wydajniejszy SoC, do tego wykonany w niższym wymiarze technologicznym, więc potencjalnie oszczędniejszy,

mini-jack audio.

Co przemawia za Xiaomi Mi 10T Pro?

ekran o odświeżaniu 144 Hz (vs 120 Hz),

bardziej rozbudowany aparat fotograficzny z OIS,

prawidłowo zbalansowane głośniki stereo,

akumulator o większej pojemności 5000 mAh (vs 4500 mAh),

port podczerwieni,

użyteczny aparat makro.

Co jest podobne?

subiektywna szybkość działania,

USB typu C,

możliwości komunikacyjne (5G, WiFi 6, NFC, Bluetooth).

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Jak to się trzyma i używa?

Mi 10T Pro 5G w porównaniu z realme GT jest telefonem większym i odczuwalnie cięższym. Mając spore dłonie mogę jednak bez większego problemu wygodnie korzystać z każdego z nich. Wolę rozkład przycisków w realme (jest tożsamy z tym, do czego przyzwyczaił mnie prywatny iPhone), ale adaptacja do Xiaomi nie nastręcza problemów.

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Na minus w Mi 10T Pro 5G przemawia błyszcząca i raczej śliska obudowa, do tego z bardzo wystająca wyspa aparatów fotograficznych, przez co telefon bez odpowiednio grubego etui przejawia tendencję do chwiania się i przesuwania pod najmniejszym dotykiem. Wgniotka na ramce i porysowana obudowa zaś są doskonałym świadectwem, że nie tylko ja miałem problem, by Xiaomi pozostał tam, gdzie go odłożyłem. realme GT jest znacznie stabilniejszy i lepiej leży w dłoni, dzięki odpowiedniemu wykończeniu obudowy.

Subiektywnie realme GT przypadł mi też bardziej do gustu ze względu na ekran SAMOLED – różnicy w odświeżaniu nie jestem w stanie zauważyć, a dzięki niemu miałem świetnie działający czytnik linii papilarnych w ekranie. Boczny skaner pojemnościowy w Mi 10T Pro 5G był mniej wygodny i skuteczny.

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Dźwięk

Stereofoniczne głośniki w Xiaomi są prawidłowo zbalansowane i już to daje temu smartfonowi sporą przewagę. Jakość dźwięku płynącego z głośniczków jest porównywalna. realme GT ma jednak mini-jacka, lepiej też poradził sobie ze słuchawkami AKG K702 – był po prostu trochę głośniejszy, gdyż znaczących różnic jakościowych nie byłem w stanie usłyszeć.

Obraz

Oba urządzenia generują obraz wysokiej jakości i z bardzo dobrymi kolorami. realme GT oferuje jednak wyższą maksymalną jakość, a ponieważ jest to SAMOLED, ma znacznie większy potencjał do reprodukcji HDR. Jako urządzenie nowe nie doczekał się jednak obsługi HDR w popularnych aplikacjach VOD, z którymi Xiaomi Mi 10T Pro 5G nie ma żadnych problemów. Pewną przewagą Xiaomi (zwłaszcza dla graczy) może być też adaptacyjne odświeżanie 144 Hz – ja już tej różnicy nie widzę, ale są pewnie użytkownicy, którzy ją zauważą.

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Wydajność

Liczby są bezlitosne i wskazują na przewagę realme GT w niemal każdym punkcie – nowocześniejszy SoC to nie byle co. Jednak w codziennym użytkowaniu oba urządzenia pracują bardzo sprawnie i, gdyby nie benchmarki, nie wiedziałbym pewnie, które jest szybsze.

Czysto subiektywnie stawiałbym tu też na nieco mniej rozbudowaną nakładkę realme UI 2 vs MIUI, które sprawia czasem dziwne problemy, lecz użytkowałem oba urządzenia zbyt krótko, by dać którejś nakładce zdecydowanego plusa. Czyli chyba remis?

Zdjęcia

By zapoznać się z możliwościami foto odsyłam do recenzji, odpowiednio, realme GT i Xiaomi Mi 10T Pro 5G. Jednak już pobieżna analiza tabeli ujawnia, który z producentów położył większy nacisk na część fotograficzną.

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

W przypadku Xiaomi mamy jako główny aparat z gęstą matrycą 108 Mpix, pracującą w trybie quad-bayer, stabilizowanym optycznie obiektywem i teoretyczną możliwością wykonania zoomu x30. realme GT ma matrycę 64 Mpix, bez stabilizacji, zoom teoretyczny kończy się na x10.

Odrzucając te wartości maksymalne, można jednak zauważyć, że o ile zoom x5 w przypadku realme jest raczej swobodną impresją na temat, to gęstsza matryca w Xiaomi pozwala na uzyskanie rezultatu wprawdzie odległego od ideału, jednak nadającego się do praktycznego użycia. Zdjęcia wykonane z zoomem x2 w realme GT wyglądają tak sobie, w Xiaomi natomiast są bardzo przyzwoite. Na podstawowym zbliżeniu przewaga Mi 10T Pro 5G jest wyraźna.

Xiaomi Mi 10T Pro 5G – x1

realme GT- x1

Xiaomi Mi 10T Pro 5G – x2

realme GT – x2

Xiaomi Mi 10T Pro 5G – x5

realme GT – x5

Także i w obiektywach UWA nietrudno wskazać zwycięzcę – realme GT ma niższą rozdzielczość, nie trzyma balansu bieli przy przechodzeniu z aparatu na aparat, a i obiektyw Xiaomi ma nie tylko szerszy (13 mm vs 16 mm), ale i lepszej jakości, w wyniku czego wynikowy obraz jest ostrzejszy i ma mniejsze aberracje chromatyczne.

realme GT – UWA

Xiaomi Mi 10T Pro 5G – UWA

Dość szczególną sytuację mamy w przypadku obiektywów makro. Ten w realme GT jest zabawką, całkowicie bezużyteczną w praktyce. Aparat makro w Mi 10T Pro 5G wprawdzie także nie jest cudem techniki (5 Mpix vs 2 Mpix), ale został przynajmniej potraktowany poważnie, a nie jako ozdoba. W efekcie może być całkiem użyteczny, a różnica jakościowa między oboma urządzeniami jest zastraszająca.

realme GT

Xiaomi Mi 10T Pro 5G

realme GT

Xiaomi Mi 10T Pro 5G

W tej kategorii zwycięzca może być tylko jeden i nie ma żadnych wątpliwości, kto nim jest.

realme GT

Xiaomi Mi 10T Pro 5G

W nocy różnica jest zauważalna, ale nie drastyczna – główny aparat w realme GT radził sobie wszak należycie – ale i tu przewagę ma (zapewne dzięki OIS) Xiaomi.

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Podsumowanie

Zarówno Xiaomi Mi 10T Pro, jak i realme GT, oferują bardzo dobrą wydajność i płynność działania. Ze względu na wygodę użytkowania, aspekt estetyczny (wiem, to bardzo subiektywne) i wyraźnie lepszy ekran zapewne przy wyborze skłaniałbym się w kierunku realme GT. Jeśli jednak szukacie telefonu patrząc głównie na możliwości fotograficzne, zdecydowanie kierujcie spojrzenia w stronę Xiaomi.