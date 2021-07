Motorola moto g30 oraz moto e7i power taniej w wakacje

Początek lata zapowiada się obiecująco, ponieważ Motorola postanowiła tymczasowo obniżyć ceny cieszących się popularnością modeli smartfonów. Teraz moto g30 oraz moto e7i power można kupić w niższych cenach!

Letnie zniżki na smartfony Motoroli

Motorola postanowiła umilić nieco początek lata i zdecydowała się na sprzedaż tańszych smartfonów ze swojej oferty w jeszcze niższych cenach. Model moto g30, który do tej pory kosztował 899 złotych, teraz dostępny jest w cenie 799 złotych. Z kolei budżetowa moto e7i power, kosztująca dotąd 449 złotych, teraz można kupić za 399 złotych.

Motorola moto g30

Smartfonów w niższych cenach można szukać w sklepach z elektroniką, w tym także w Media Expert – tam przy zakupie moto g30 lub moto e7i power dostaniemy dodatkowo pakiet startowy Orange i voucher na HBO GO gratis.

Jak przedstawia się specyfikacja obu modeli smartfonów? Z pewnością nie są to urządzenia wybitnie wydajne. Można je swobodnie zaliczyć do kategorii sprzętów z niższej półki. Wystarczy rzucić okiem na dane techniczne:

Motorola moto g30 Motorola moto e7i power Ekran 6,5″ IPS, HD+, 90 Hz 6,5″ IPS, HD+ Procesor Qualcomm Snapdragon 662 (2,0 GHz) z Adreno 610 Unisoc (1,6 GHz) Pamięć RAM 4 GB 2 GB Pamięć wewnętrzna 128 GB 32 GB System Android 11 Android 10 GO Aparat główny 64 Mpix f/1.7 Quad Pixel, ultraszerokokątny 8 Mpix f/2.2, makro 2 Mpix f/2.4 + detekcja głębi f/2.4 13 Mpix z autofokusem, 2 Mpix Aparat przedni 13 Mpix f/2.2 5 Mpix Dual SIM 2x nanoSIM lub nanoSIM + microSD 2x nanoSIM lub nanoSIM + microSD Łączność LTE, Wi-Fi LTE, Wi-Fi Bluetooth 5.0 Bluetooth 4.2 NFC tak nie Port słuchawkowy tak tak Bateria 5000 mAh, ładowanie 15 W 5000 mAh USB typ C typ C Czytnik linii papilarnych Z tyłu Z tyłu Wymiary 165,22×75,73×9,14 mm 165,06 x 75,86 x 9,2 mm Waga 200 g 200 g Certyfikat szczelności IP52 IP52

W wypadku modelu moto e7i power mamy do czynienia z urządzeniem działającym na systemie Android GO, a więc zapewniającym tylko podstawowe funkcje przy zachowaniu względnej płynności działania systemu. W tym wypadku dobrze byłoby przemyśleć zakup, jeśli nie jesteśmy w grupie docelowej dla tego typu mocno bazowych sprzętów.

Motorola moto e7i power

Promocja potrwa do do 15 lipca 2021 roku. Po tym terminie, ceny wrócą do poziomu sprzed wakacyjnej akcji. Jeśli chcielibyście zapoznać się z recenzją moto g30, to link do niej znajdziecie poniżej.