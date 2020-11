1Password dostosowany do macOS Big Sur i z obsługą Apple Watcha

Popularny menedżer haseł, opracowany przez firmę AgileBits, czyli 1Password, otrzymał właśnie aktualizację skierowaną dla użytkowników komputerów Apple. Wprowadza ona kilka odczuwalnych usprawnień, które jak najbardziej mogą wpłynąć na komfort korzystania z tego narzędzia.

1Password z obsługą Apple Watcha

Apple oferuje własny menedżer haseł, który jest świetnym rozwiązaniem, gdy korzystamy głównie lub wyłącznie z urządzeń z logo nadgryzionego jabłka. Problem pojawia się jednak, gdy mamy przykładowo tylko Maka, a zamiast iPhone’a używany smartfona z Androidem. W tym przypadku znacznie lepszą opcją jest skorzystanie z zewnętrznego oprogramowania do przechowywania haseł.

Wybór narzędzia firmy trzeciej nie oznacza, że musimy rezygnować z najlepszych funkcji oprogramowania z Cupertino. Potwierdza to najnowsza aktualizacja 1Password, która dodaje obsługę Apple Watcha. Konkretnie możliwe staje się potwierdzenie hasła i odblokowanie z wykorzystaniem smartwatcha Apple.

W celu potwierdzenia, podobnie jak w przypadku menedżera haseł Apple, wystarczy dwukrotnie nacisnąć boczny przycisk na smartwatchu. Nie musimy wykonywać żadnych dodatkowych działań. Oczywiście Watch musi być wcześniej sparowany z komputerem Mac.

Należy dodać, że 1Password już wcześniej oferował inną metodą odblokowywania. W komputerach z czytnikiem linii papilarnych Touch ID można było bowiem korzystać z biometrycznego zabezpieczenia. To nie ulega zmianie i co więcej, Touch ID wciąż jest domyślną metodą, pozostawiając Apple Watcha tylko jako dodatkową opcję.

Lepsza integracja z Safari i inne zmiany

Menedżer haseł rozwijany przez AgileBit otrzymał również większą integrację z przeglądarką internetową Safari. Możliwe jest teraz automatyczne uzupełnianie haseł bezpośrednio z pól tekstowych.

Ponadto, aplikacja doczekała się zmian wizualnych, które sprawiają, że prezentuje się ona lepiej na macOS Big Sur. Warto tutaj zaznaczyć, że system operacyjny Apple otrzymał ostatnio znaczące zmiany w wyglądzie, zbliżając się do tego, co znamy już z iPadOS.

Mimo iż 1Password dostosował się pod względem interfejsu do nowego macOS Big Sur, to aktualizacja nie wprowadziła żadnych zmian w dostosowaniu aplikacji do nowej architektury – komputerów Mac z procesorami ARM. Oznacza to, że w celu obsługi będzie wykorzystywane narzędzie „tłumaczące” Rosetta 2. Niewykluczone jednak, że już niebawem pojawi się wersja stworzona z myślą o procesorze Apple M1.