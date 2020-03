zostańwdomu, czyli w co zagrać podczas domowej kwarantanny

Sytuacja w Polsce i w Europie robi się niestety coraz bardziej dramatyczna. Pomimo tego, że dość szybka akcja zwalczania epidemii SARS-CoV-19 w Chinach i Korei Południowej daje iskierkę nadziei odnośnie skutecznego zapanowania nad tą pandemią, to nie ma co się oszukiwać – koronawirus jeszcze przez długi czas będzie utrudniał nam wszystkim życie.

Osobiście uważam, że polskie media starają się wywołać zbyt dużą panikę w społeczeństwie (co patrząc po sklepach i mediach społecznościowych – nieźle im się to udaje) – jednakże pamiętajmy, że nie można bagatelizować tego problemu. Jednak nie piszę tego tekstu tylko po to, by Was przestrzec – bo pewnie każdy z nas spotkał się już z zaleceniami odnośnie walki z koronawirusem, a po to, by zaproponować kilka moim zdaniem ciekawych zajęć podczas kwarantanny domowej – a przynajmniej z perspektywy gracza. Zacznijmy jednak od oficjalnych zaleceń rządu.

Wiem, że pewnie każdy przynajmniej raz spotkał się ostatnio z poniższymi informacjami, ale nie byłbym w stanie nie wspomnieć o tak ważnych czynnościach, które mogą pomóc w ogólnopolskiej walce z koronawirusem. A więc:

Zaleca się częste mycie rąk przy pomocy mydła i wody przez co najmniej 30 sekund w szczególności przed posiłkiem, a także po powrocie do domu.

Dodatkowo należy unikać dotykania oczu, nosa i ust, a jeśli to możliwe, omijać również toalety publiczne. Podczas kaszlenia i kichania, zakrywajmy usta i nos.

Należy omijać wszystkie większe skupiska ludzi – a w szczególności, jeśli widzimy osoby, które potencjalne mogą być chore (kaszlanie lub gorączka). Jeśli tylko to możliwe zachowajmy bezpieczną odległość od innych (1-1,5 m).

Unikaj podróży, a jeśli tylko to możliwe zastosuj swoją własną kwarantannę domową – #zostańwdomu

Nie popadaj w panikę

Numer całodobowej infolinii NFZ to 800 190 590

Wszystkie kluczowe informacje na temat koronowirusa w Polsce możecie znaleźć na stronie gov.pl

Teraz pora na kilka moich growych (ale i nie tylko) propozycji, jak spędzić najbliższy okres w domu, jeśli zdecydowaliście się zastosować swoją własną, domową kwarantannę.

Po pierwsze: nadrób zaległości!

Założę się, że wielu z Was ma swoją własną „kupkę wstydu” – czyli gry, które dawno już kupili i które nadal czekają na przejście. Tak więc po co zaopatrywać się w nowe tytuły, jak wiele świetnych gier czeka w naszej kolejce? Jeśli chodzi o mnie, to ja zamierzam podczas najbliższego wolnego tygodnia w końcu zabrać się za Uncharted 4, The Long Dark, a także Metal Gear Solid 3D Snake Eater.

Jak już o zaległościach mowa, to nie sposób nie wspomnieć o abonamencie Sony. PlayStation Plus to świetna usługa, która co miesiąc raczy nas świetnymi grami, spójrzmy jednak prawdzie w oczy – ile gier z ostatnich 12 miesięcy PS Plus przeszliście? Ja przyznam się bez bicia, że mało, choć ostatnio zagrywam się w odświeżoną trylogię Uncharted ze styczniowej oferty.

W obecnym PlayStation Plus zgarnąć możecie dwie bardzo ciekawe pozycje, pierwsza to Shadow of the Colossus, czyli najlepsza gra, w jaką grałem a druga to Sonic Forces, czyli bardzo przyjemna platformówka z niebieskim jeżem w roli głównej. To samo tyczy się osób opłacających stale Games with Gold – wiele świetnych gier przypisanych do konta czekają na nadrobienie!

Oczywiście pisząc zaległości, mam na myśli nie tylko gry. Moja półka z książkami ugina się wręcz od pozycji kupionych „na później” – to chyba dobry czas, by zacząć je nadrabiać. A o kolejce filmów i seriali na Netfliksie wolę nawet nie wspominać…

Najlepsze darmowe gry na wyciągnięcie ręki

Jeśli jednak jesteście szczęśliwcami, którzy nie mają nic zaległego do przejścia, to warto spojrzeć w kierunku darmowych pozycji. Dla mnie numerem jeden od jakiegoś tygodnia jest Call of Duty: Warzone, czyli darmowy moduł battle royale od Activision dostępny dla każdego na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

W przyszłym tygodniu na pewno pojawi się na Tabletowo moja recenzja tej gry, ale już teraz mogę Wam zdradzić, że jest to świetna gra – jest to jedna z najlepszych produkcji Battle Royale na rynku. Gdyby tylko nie zajmowała tak dużo miejsca na dysku…

Teraz pora na mały kącik gier Epica – bo szykują się grube dni dla użytkowników tej platformy. Od 19 marca, całkowicie bezpłatnie, pobrać będziecie mogli dwie świetne gry: Watch Dogs, a także The Stanley Parable. W szczególności polecam tego ostatniego, bo jest to jedne z moich najlepszych growych doświadczeń. Obecnie w Epic Games Store rozdawane są 3 darmowe gry: Mutazione, Anodyne 2: Return to Dust i A Short Hike.

Moim niedawnym odkryciem jest również Destiny 2, świetny i darmowy wieloosobowy FPS z elementami gry MMO. Oprócz dobrze zaprojektowanego modelu strzelania (w końcu jest to gra od studia odpowiedzialnego za serię Halo), charakteryzuje się ona świetną oprawą audiowizualną. W dodatku gra ta jest ciągle aktywnie wspierana, niedawno, bo 10 marca rozpoczął się „Sezon Zasłużonych”, czyli ogromne wydarzenie wzbogacające grę o nową zawartość.

Ławka rezerwowych:

Gry Wargaming – World of Tanks, World of Warships i World of Warplanes to wszystko świetne i co najważniejsze – darmowe gry dostępne na wielu platformach, od telefonów przez komputery, na konsolach kończąc. Jednak to, z czym zawsze kojarzyły mi się gry Wargaming, to bardzo uczciwy model monetyzacji, połączony z bardzo wysokim poziomem wykonania tych gier.

Path of Exile – wiele osób tytułuje grę studia Grinding Gear Games „zabójcą Diablo” i pomimo tego, że mi samemu daleko byłoby do aż takich pochwał, to przyznać muszę, że jak na darmowy tytuł, Path of Exile jest zaskakująco rozbudowanym i dopracowaną produkcją. I tak samo, jak w przypadku gier studia Wargaming, muszę pochwalić Path of Exile za niezwykle uczciwy model mikrotransakcji, który pozwala na wielogodzinną zabawę bez wydawania nawet złotówki.

Counter-Strike: Global Offensive – tej gry chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. CS stał się światowym fenomenem już wiele lat temu, a jej najnowsza odsłona Counter-Strike: Global Offensive do tej pory cieszy się ogromną popularnością, między innymi dzięki bardzo żywej scenie e-sportowej. Dwa lata temu, CS: GO przeszedł na model free to play i od tej pory każdy zainteresowany może sprawdzić ten międzynarodowy hit samemu – do czego gorąco zachęcam.

PUBG Lite – Gatunek Battle Royale możemy nazwać jednym z największych fenomenów gier komputerowych ostatnich lat. I nie sposób nie wspomnieć przy okazji o jednym z najznakomitszych przedstawicieli tego gatunku gier – Playerunknown’s Battlegrounds. Jednak ja wyróżnię tutaj darmową wersję tej gry, PUBG Lite, która jest bardzo wiernym odwzorowaniem „normalnego” Playerunknown’s Battlegrounds, będąc przy tym grą o wiele lepiej zoptymalizowaną (za sprawą prostszej grafiki) i w pełni darmową!

Najgorętsza premiera marca – Doom Eternal!

Jeśli jednak nie macie ochoty na przechodzenie zaległych tytułów, a na darmówki spoglądacie z pogardą, to może warto poczekać na premierę Doom Eternal. Już w najbliższy piątek premierę będzie miała jedna z najgorętszych premier pierwszej połowy 2020 – a już na pewno najbardziej wyczekiwana gra marca.

Doom Eternal zapowiada się na fantastyczną kontynuację, która powinna zadowolić fanów poprzedniej odsłony serii z 2016 roku. Zmieniło się sporo, od samego silnika po niektóre mechaniki rozgrywki. Możemy również spodziewać się większego nacisku na fabułę samej gry – więcej o Doom Eternal możecie przeczytać w mojej zapowiedzi gry:

A może zagrać w coś z rodziną?

Zawsze, gdy mam więcej czasu wolnego, staram się jakąś jego część spędzić z rodziną. Głównie w postaci wspólnego oglądania seriali lub filmów. Od czasu do czasu zdarzy się również wybrać jakąś planszówkę z mojej kolekcji gier, ale ostatnio postanowiłem spróbować przekonać swoich rodziców do gier wideo. Oczywiście poronionym pomysłem jest wrzucanie takich osób od razu na głęboką wodę.

Dlatego polecam gry nieco prostsze, ale i sprawiające sporą frajdę. Warto spojrzeć w kierunku takich produkcji, jak Until Dawn, które można nazwać czymś na kształt interaktywnych filmów. Na tym gruncie bez wątpienia króluje PlayStation 4 ze swoimi grami obsługującymi PlayLink, które możemy obsługiwać z poziomu smartfona. Ostatnio miałem przyjemność ogrywać Ukryty Plan, który może i nie był jakąś szczególnie długą i wybitną historią, to jednak świetnie sprawdziła się w roli bohatera wieczoru.

Jeśli zaś macie rodzeństwo, które już interesuje się grami wideo, to polecam sprawdzić jedne z najlepszych gier kooperacyjnych ostatnich lat. Oto moje top 3 gier, w które możemy grać wspólnie na podzielonym ekranie:

A Way Out – mój bezwzględny faworyt. Gra, którą ze swoim dobrym znajomym „pochłonęliśmy" na raz i – cóż – chcemy więcej! Gra studia Hazelight Studios była bardzo ryzykownym projektem, który jednak okazał się ogromnym sukcesem. A Way Out to gra WYŁĄCZNIE kooperacyjna, w którą bez innego człowieka (lokalnie lub online) po prostu nie da się grać.

Seria Gears of War – jestem ogromnym fanem gier z serii Gears of War, lecz niestety większość z nich musiałem przechodzić samemu. Miałem jednak kilka spotkań gdzie mogłem wraz z kumplem przejść fragment kampanii i seria ta w tym trybie sprawdza się fenomenalnie. Pamiętajcie również o trybie Hordy!

Gry LEGO – nie mogło również zabraknąć gier z serii LEGO, które w szczególności sprawdzą się z młodszymi graczami. Wszystkich gier z tej serii nawet nie zliczę, co jest dobrą informacją, bo każdy znajdzie tu coś dla siebie. Produkcję LEGO cechują się bardzo przyjemnym i przemyślanym trybem kooperacyjnym – warto je sprawdzić.

Teraz czas na wasze propozycje!

A jak Wy zamierzacie spędzić najbliższe dwa tygodnie w domu? Jeśli również macie jakieś ciekawe propozycje – dajcie znać w komentarzach! Oczywiście jak łatwo się domyślić, tekst ten jest skierowany głównie do osób uczących się, a także pracowników miejsc, które przez wprowadzenie ogólnopolskiego stanu zagrożenia epidemicznego mogły pozostać w domu – do czego gorąco je zachęcam.

#zostańwdomu