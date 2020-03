Darmowy Empik Premium na dwa miesiące

W obliczu stanu epidemicznego wiele firm decyduje się na modyfikację swoich usług lub udostępnienie ich za darmo. Działanie to ma zachęcić nas wszystkich do tego, żeby dbając o bezpieczeństwo po prostu zostać w domu. Do listy tej dołącza Empik Premium, z którego wszyscy mogą skorzystać za darmo przez okres 60 dni.

Myślę, że usługę Empik Premium większość z Was mniej lub bardziej kojarzy. Jest to pakiet łączący w sobie usługi różnego rodzaju, choć przy okazji akcji #zostańwdomu warto zwrócić szczególną uwagę na darmowy dostęp do audiobooków, ebooków czy podcastów. Warto jednak nadmienić, że w skład Empik Premium wchodzi także darmowa dostawa czy promocje na niektóre produkty.

Empik Premium za darmo – jak skorzystać?

Aby skorzystać z bezpłatnej, trwającej 60 dni subskrypcji Empik Premium trzeba wejść na >tę< stronę i podać swój adres mailowy. W ciągu kilku dni powinien pojawić się na nim kod, który trzeba aktywować (na przykład na tej stronie), aby cieszyć się dwumiesięcznym dostępem do usługi.

Regulamin promocji „Empik Premium przez 60 dni GRATIS” na Empik.com możecie przeczytać klikając >tutaj<

Co dokładnie wchodzi w skład Empik Premium?

Po pierwsze, darmowa dostawa przy przesyłkach droższych niż 40 złotych – tyczy się to zarówno kurierów, jak i paczkomatów. Po drugie, w skład usługi wchodzi pakiet kulturalny, na który – wliczając elementy zgodne z akcją #zostańwdomu – składa się darmowy dostęp do 11 tysięcy audiobooków i ebooków. Oprócz tego, pakiet zapewnia nawet 20% zniżki na niektóre, specjalnie oznaczone produkty przy zakupach online. Trochę więcej możecie przeczytać w naszym wpisie dotyczącym startu tej usługi – wystarczy kliknąć poniżej.

Naprzeciw kwarantannie, czy e-spotkania autorskie i domowe warsztaty dla dzieci

Część z Was zapewne wie, że Empik często organizuje spotkania autorskie w swoich salonach. W związku z obecną sytuacją, odbędą się one w wersji online. Między 24 a 26 marca o godzinie 18 na facebookowym profilu księgarni będziecie mogli wirtualnie uczestniczyć w spotkaniach z Katarzyną Puzyńską, Janiną Bąk i Anną Ficner-Ogonowską.

Dodatkowo, pod hasłem „W domu jest fajnie, i kropka!” Empik prowadzi domowe warsztaty dla dzieci – więcej szczegółów znajdziecie na tej stronie.

Ile wynosi realna oszczędność?

Choć nie to jest w tym wszystkim najważniejsze, to warto powiedzieć, ile można zaoszczędzić. Za pakiet Empik Premium opłata różni się w zależności od czasu trwania wykupienia usługi, jeśli jednak chcielibyśmy skorzystać z niej przez 60 dni to wydać trzeba byłoby 19,98 złotych. Nie pozostało mi nic innego, jak życzyć Wam miłego odkrywania darmowych audiobooków i ebooków ;).

źródło: informacja prasowa Empik

