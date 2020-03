zostanwdomu w Plusie: szybszy internet stacjonarny i trzy miesiące darmowego Tidala w Plush

Coraz więcej firm zachęca nas do tego, byśmy podczas stanu zagrożenia epidemiologicznego nie narażali się niepotrzebnie na ryzyko „złapania” infekcji koronawirusem. Rozsądek podpowiada, by zostać w domu i… korzystać z pojawiających się co chwila promocji. Jak w temacie działa Plus?

Bonusy od Plusa i Cyfrowego Polsatu

Plus podchodzi do sprawy dość logicznie, zgodnie z myślą: „Skoro klienci mają zostać w domu, to niech skorzystają z lepszej oferty usług, które dostępne są stacjonarnie”. Dlatego operator nie celuje w zwiększenie pakietów danych mobilnych, a roztacza dodatkowe możliwości przed tymi, którzy rzeczywiście nie będą ruszać się ze swojego miejsca zamieszkania. Stąd lista bonusów sieci Plus i Cyfrowego Polsatu w ramach akcji #zostanwdomu przedstawia się następująco:

Internet stacjonarny w technologiach HFC, ETTH, PON przyspieszony do maksymalnych prędkości, nawet do 1 Gb/s

Wyłączenie naliczania opłat za transmisję danych dla użytkowników korzystających z serwisu muzycznego TIDAL

Dwa dodatkowe kanały w pakiecie IPLA Plus: Disney Channel i FOX, dla klientów sieci Plus i Cyfrowego Polsatu

Dodatkowe kanały w ramach „otwartego okna” dla abonentów telewizji satelitarnej i kablowej w technologii IPTV Cyfrowego Polsatu

Należy jednak wiedzieć, że powyższe udogodnienia nie będą funkcjonować bez końca. Akcja zaczyna się 20 marca i potrwa do 30 marca. To w tym okresie będziemy mogli skorzystać z dodatkowych opcji i szybszego internetu.

Jak włączyć szybszy internet stacjonarny Plus?

Plus zapewnia, że klienci klienci usługi internetu stacjonarnego Plusa w technologiach HFC, ETTH, PON będą mogli skorzystać z maksymalnego przyspieszenia swoich łączy stacjonarnych niezależnie od posiadanej oferty. Nie trzeba podejmować żadnych kroków w kierunku przyspieszenia przesyłu danych. Nasz router zaktualizuje się automatycznie, ale jeśli chcemy to wymusić, to wystarczy go zresetować. Klienci Plus Światłowód objęci przyspieszeniem, zostaną o tym powiadomieni drogą mailową.

Tidal za darmo przez 90 dni w Plush

Plush startuje z promocją, w której zarówno w abonamencie, jak i na kartę, można rozpocząć okres 90 dni darmowego dostępu do serwisu. Po jego zakończeniu miesięczna opłata wynosi 19,99 zł, więc jeśli nie chcemy ponieść kosztów, warto zrezygnować ze subskrypcji przed upływem tego czasu.

Zarówno w przypadku Tidala, jak i korzystania z pakietu IPLA, wszyscy klienci Plusa zostaną zwolnieni z naliczania opłat za przesyłanie danych.

Plus nie wyklucza, że wprowadzi jeszcze inne pakiety i bonusy, które na pewno przydadzą się osobom pozostającym w domach podczas stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce. Rzućcie okiem na przykłady produktów usług, które zwolniono z opłat „przez koronawirusa”:

