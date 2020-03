Allegro Smart! na miesiąc totalnie za darmo i bez konsekwencji!

Allegro Smart! to bardzo przydatna usługa – zwłaszcza jeśli czujemy w kościach, że czeka nas kilka ważnych zakupów przez tę platformę, a nie chcemy przepłacać za dostawy. Teraz Allegro umożliwia przetestowanie usługi za darmo, i to bez konieczności pamiętania o jej dezaktywacji.

Z usługami subskrypcyjnymi zwykle jest tak, że nawet jeśli oferują jakiś darmowy okres próbny, to po jego zakończeniu bardzo chętnie pobierają środki z naszej karty płatniczej, by zapewnić sobie wierność użytkownika na kolejne tygodnie. Już kilka razy w życiu zdarzyło mi się „niechcący” zapłacić w ten sposób za Netfliksa czy Spotify, więc wiem, co mówię. Tym bardziej cieszy fakt, że Allegro przy uruchomieniu nowej promocji wykazało się przyjaznym nastawieniem do zapominalskich klientów.

Allegro Smart! za darmo na miesiąc

Zgodnie z informacją, którą możemy znaleźć na stronie serwisu, do 18 kwietnia, wszyscy klienci będą mogli za darmo włączyć dostawy z Allegro Smart! na miesiąc.

Co ważne, po zakończeniu darmowego okresu, usługa wygaśnie automatycznie, bez pobierania jakichkolwiek opłat. W promocji mogą wziąć udział nie tylko nowi użytkownicy, ale także ci, którzy regularnie opłacają usługę. Dla nich ten jeden miesiąc korzystania z Allegro Smart! będzie po prostu darmowy. Oprócz tego do 18 kwietnia znosi się limit adresów wysyłkowych.

Allegro Smart! obecnie oferowany jest w dwóch pakietach – 8,99 zł za miesiąc i 49 zł za cały rok.

Darmowa dostawa oferowana jest:

do Paczkomatów i Punktów odbioru przy zakupie za min. 40 zł od jednego sprzedawcy

kurierem przy zakupie za min. 100 zł od jednego sprzedawcy

To bardzo fajny gest ze strony Allegro, na którym zyskają zarówno sprzedawcy i ich klienci. Tym pierwszym pomoże to nieco skompensować straty, które z pewnością spowoduje epidemia koronawirusa, a tym drugim – ułatwi decyzje zakupowe i sprawi, że powodów do wychodzenia na zewnątrz i kontaktowania się z innymi będzie mniej.

Przy okazji można wspomnieć o przydatnej opcji związanej z Paczkomatami InPost. Żeby odebrać paczkę, nie jest konieczne dotykanie ekranu maszyny. Wystarczy aplikacja operatora przesyłek i możemy otwierać skrzynki zdalnie. W ten sposób zminimalizujemy ryzyko zarażenia się wirusem od kuriera czy listonosza. Warto spróbować.

