Właśnie wystartował darmowy weekend z Assassin’s Creed Odyssey

Ze względu na panującą w Polsce i na całym świecie pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, zaleca się zostanie w domu – a co może lepiej motywować do pozostania w swoich czterech kątach od gier wideo? Kilka dni temu stworzyłem na ten temat krótki tekst z moimi propozycjami, w co zagrać podczas domowej kwarantanny. Teraz do podanej tam długiej listy gier dopisałbym Assassin’s Creed Odyssey, które w ten weekend możecie zagrać całkowicie za darmo, bez żadnych opłat.

Najnowsza część serii Assassin’s Creed jest uważana za jedną z najlepszych odsłon ostatnich lat tej już naprawdę długiej serii gier. Odyssey zadebiutowało na rynku 5 października 2018 roku na PC, PlayStation 4, a także Xbox One (poza granicami naszego kraju dostępne są również wydania na Google Stadia, jak i Nintendo Switch, które opierają się na technologii strumieniowania gier).

Oceny zarówno krytyków, jak i graczy są zgodne — Assassin’s Creed Odyssey jest świetną grą. W szczególności zachwycano się przeogromnym żywym światem, a także wieloma poprawionymi lub dodanymi mechanikami względem poprzedniej części. Dla wielu (w tym i również dla mnie) nie bez znaczenia jest świat przedstawiony w Assassin’s Creed Odyssey — Starożytna Grecja to bardzo ciekawy okres, który świetnie sprawdza się w grze RPG, a właśnie w stronę tego gatunku zdaje się podążać seria Assassin’s Creed.

Darmowy weekend, trwający od 19 do 22 marca 2020 roku, dostępny jest na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Linki do każdej z platform znajdziecie poniżej:

Na każdej z platform znajdziecie również czasową promocję na Assassin’s Creed Odyssey – obniżki sięgają nawet 67%! Oczywiście postęp osiągnięty podczas darmowego weekendu zostanie przeniesiony, jeśli zdecydujecie się zakupić pełną wersję gry.

Czy może być lepszy czas na zwiedzanie wirtualnej Grecji? Nie wydaje mi się!

Źródło: assassinscreed.ubisoft.com, Ubisoft Polska

