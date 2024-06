Nie czekaj na nowy smartwatch Oppo w Polsce. Możesz kupić podobny w niższej cenie

W 2024 roku „inżyniera znaczkowa” ma się dobrze również w branży technologicznej. Jeżeli mi nie wierzycie, spójrzcie na zegarek oraz słuchawki Oppo, które właśnie trafiły do Europy. Ktoś o bardzo dobrej pamięci od razu odkryje, że coś tu jest nie tak.

Bliźniaczy smartwatch

Pierwszą nowinką, która trafi z Chin do Europy, jest smartwatch Oppo Watch X. Oferuje on tarczę o średnicy 1,43 cala, chipset Snapdragon W5 Gen 1 oraz 2 GB RAM wraz z 32 GB miejsca na dane. W trybie smart akumulator o pojemności 500 mAh ma wytrzymać do 100 godzin bez ładowania. Całość pracuje, łącząc działanie Wear OS 4 by Google ze specjalnym systemem RTOS (Real-Time Operating System).

źródło: producent

Wewnątrz zegarka znalazło się również miejsce na GPS, NFC oraz łączność Wi-Fi. Sugerowana cena wynosi 329 euro (równowartość ~1430 złotych) zarówno w wariancie z czarnym paskiem i kopertą, jak i brązowym paskiem i obudową w kolorze stali. Jeżeli jednak nie chcecie czekać na ewentualny debiut urządzenia w Polsce – nic nie szkodzi. Wystarczy, że kupicie bliźniaczy smartwatch OnePlus Watch 2, który w chwili publikacji tego artykułu jest dostępny w oficjalnym sklepie marki na Allegro za 1299 złotych.

Znajome słuchawki

Oprócz smartwatcha, Oppo wprowadziło do Europy także flagowe słuchawki bezprzewodowe Enco X3i. Ta dokanałowa konstrukcja otrzymała 10,4 mm głośniki niskotonowe i 6 mm wysokotonowe. Model ten oferuje wsparcie dla kodeku LHDC 5.0 i adaptacyjne ANC wspomagane sześcioma mikrofonami, po trzy na każdą słuchawkę. Z wyłączoną redukcją szumów pchełki powinny grać do 10 godzin – wraz z etui czas odsłuchu wydłuża się do 44 godzin. Całość łączy się poprzez standard Bluetooth 5.3.

Enco X3i (Źródło: x-kom)

Słuchawki dostępne są w kolorze czarnym lub niebieskim w cenie 499 złotych m.in. w x-kom, Media Expert oraz Media Markt. Te same słuchawki z logo OnePlusa, czyli model Buds 3, kosztują w oficjalnym sklepie producenta 89,99 euro (około 390 złotych) po uwzględnieniu rabatu w wysokości 10 euro, więc aby skorzystać z darmowej dostawy, musielibyście dorzucić sobie jeszcze coś do koszyka.

Ostatnia nowość w portfolio producenta to słuchawki Enco Air 4 Pro. Uprzedzę Was – ten model nie ma swojego odpowiednika w ofercie OnePlusa. Pchełki otrzymały przetworniki o średnicy 12,4 mm, wspierają kodeki LHDC 5.0 oraz dźwięk surround 3D. Komunikacja odbywa się za pomocą Bluetooth 5.4 i nie zabrakło dostępu do ANC o maksymalnym wyciszeniu do 49 dB. Jeżeli po naładowaniu słuchawek do pełna wyłączy się redukcję szumów, całość będzie grała do 12 godzin, zanim się rozładuje. Etui wydłuży pracę do 44 godzin.

Enco Air 4 Pro (Źródło: X-kom)

Enco Air 4 Pro kosztują 349 złotych i są dostępne w wariancie z białą oraz czarną obudową. Opcja druga prezentuje się o tyle ciekawiej, że pojawiły się na niej kontrastujące kropki, przypominające nocne niebo. Zestaw kupicie w x-kom, Media Expert, RTV Euro AGD oraz Media Markt.

