Już nie kupisz podróbek produktów znanych marek na Allegro

Sprzedawanie podróbek markowych produktów to bardzo intratny biznes, ponieważ popyt na nie jest ogromny, także w Polsce. Allegro nie chce jednak, aby na jego platformie dało się kupować takie rzeczy. Zamierza to skutecznie uniemożliwić.

Już nie kupisz podróbek na Allegro

Oryginalne produkty wielu marek są zbyt drogie dla części klientów, dlatego niektórzy decydują się kupić podróbki, choć nie zawsze świadomie. Trudno w to uwierzyć, ale nie u każdego zauważalnie niższa cena wzbudza podejrzliwość odnośnie wiarygodności danego produktu.

Allegro ogłosiło, że od 2 września 2024 roku sprzedających obowiązywać będą nowe zasady sprzedaży produktów chronionych marek. Do tego dnia właściciele kont firmowych muszą potwierdzić znajomość Warunków Ochrony Marek w zakładce Ochrona Marek. Jeśli tego nie zrobią, serwis może automatycznie zakończyć wszystkie oferty z produktami tych marek. Nie będą też mogli wystawić nowych oraz wznowić zakończonych.

źródło: Allegro

Zabroniona będzie też sprzedaż produktów chronionych marek (jako nowych) przez konta, zarejestrowane na dane podmiotu, który ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i wysyła towar z państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W przypadku kont, zarejestrowanych na dane podmiotu, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który wysyła towar z państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wymagane będzie zaznaczenie opcji wystawiam fakturę VAT lub fakturę bez VAT w parametrze “Faktura”.

Nowe zasady obowiązywać mają jednak nie tylko właścicieli kont firmowych. Posiadacze kont zwykłych od 2 września 2024 roku nie będą mogli w ogóle publikować ofert sprzedaży produktów chronionych marek na Allegro. Będą mogli to zrobić wyłącznie na platformie Allegro Lokalnie.

Za złamanie zasad będą groziły kary

Oprócz zablokowania sprzedaży, platforma może też nakładać kary pieniężne na sprzedawców, którzy złamią nowe zasady – jej wysokość ustalono na 2500 złotych/15000 CZK/600 euro. Sprzedający może ją dostać nawet dwukrotnie. Ponadto Allegro zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Sprzedawca będzie mógł odwołać się od decyzji o karze w ciągu 6 miesięcy.

Platforma argumentuje wprowadzenie nowych zasad chęcią ograniczenia nieuczciwej konkurencji oraz dbałością o zaufanie i satysfakcję kupujących. Do tego jej zdaniem mogą one zachęcić właścicieli marek do sprzedaży swoich produktów na Allegro.

Pełną listę chronionych marek znajdziecie pod tym linkiem (w Części II).