Polujesz na Samsunga Galaxy Watch 4? Dzięki tej promocji możesz otrzymać spory zwrot

Samsung Galaxy Watch 4 to nowa seria zegarków południowokoreańskiej firmy, której oprogramowanie powstało we współpracy z Google. W ten sposób system Wear OS na smartwatchach Samsunga zajął miejsce Tizen OS. Teraz nadarza się znakomita okazja, by nowe zegarki Samsunga kupić w niezłej promocji.

Samsung oferuje spory zwrot pieniędzy za zakup Galaxy Watch 4

Jak informuje Samsung, w ramach nowej promocji klienci, którzy zdecydują się na zakup jednego z wybranych modeli Galaxy Watch 4, mogą uzyskać częściowy zwrot pieniędzy. Firma deklaruje, że maksymalny bonus to 400 złotych i dotyczy wersji Galaxy Watch 4 Classic.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic (fot. Tabletowo)

Jeśli jednak ciągnie Was bardziej do nieco usportowionej wersji, to przy zakupie Galaxy Watch 4, Samsung obiecuje 350 złotych zwrotu. Nowa promocja trwa od dzisiaj, tj. 8 listopada, i potrwa do 28 listopada. Czasu jest zatem sporo, aby znaleźć odpowiedni sklep i wybrać najlepszy dla siebie wariant. Pula urządzeń uprawnionych do zwrotu będzie się jednak sukcesywnie zmniejszać, więc nie można się też zbytnio ociągać.

Aby móc liczyć na otrzymanie zwrotu, terminowego zakupu należy dokonać u jednego z Samsungowych partnerów prowadzących promocje – lista sklepów jest długa, ale zapewniam, że znajdują się na niej największe i najpopularniejsze markety, w tym Media Expert.

Samsung Galaxy Watch 4 44 mm (fot. Tabletowo.pl)

Następnie należy swoje urządzenie zarejestrować na stronie promocji dołączając kopię dowodu zakupu i zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym oraz zdjęcie pudełka z widocznym miejscem po wyciętym kodzie – wszystko po to, aby zniechęcić osoby chcące wyłudzić cashback. Myślę, że dla uczciwych osób nie będzie to jednak stanowiło żadnego problemu.

Po weryfikacji zgłoszenia, Samsung deklaruje wypłatę zwrotu w terminie 21 dni kalendarzowych. Pula zwrotów jest ograniczona, ale producent nie podzielił się dokładnymi liczbami w swoim regulaminie (stan na 8 listopada). Nie jest to jednak pierwszy raz, kiedy tego typu akcja ma miejsce – podobnie było w zeszłym miesiącu. Jak widać Samsung dość agresywnie stara się promować swoje nowe smartwatche.

W każdym razie, jeśli ktoś nie załapał się na poprzednią promocję, albo nie zdążył się wtedy zdecydować na zakup, a teraz tego żałuje, to listopadowe zwroty Samsunga to idealny moment, aby nadrobić zaległości – tym bardziej, że najnowsze zegarki Samsung Galaxy Watch 4 to z pewnością bardzo dobre propozycje.