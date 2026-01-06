Żwawa hulajnoga do miasta. Ma logo Predatora

Firma Acer wykorzystała targi CES 2026, aby pochwalić się swoją najnowszą hulajnogą elektryczną. Nazywa się Predator ES Storm Pro i ma stanowić ciekawą opcję dla osób, które poszukują solidnego i dynamicznego pojazdu do poruszania się po mieście.

Jaka jest elektryczna hulajnoga Acer Predator ES Storm Pro?

Nowy model to propozycja dla osób, którym hulajnoga Acer Predator ES Storm, zaprezentowana w kwietniu 2025 roku, wydaje się zbyt słaba. Przede wszystkim: zamiast 913 W oferuje moc sięgającą nawet 1200 W, dzięki czemu dynamika jazdy (szczególnie na zróżnicowanym terenie) powinna ulec poprawie, podobnie jak tempo przyspieszania.

Elektryczna hulajnoga Acer Predator ES Storm Pro to także 10-calowe opony bezdętkowe, zintegrowany system kontroli trakcji oraz układ hamulcowy wspomagany przez eABS i technologię rekuperacyjną, co pozwala odzyskać część energii. W efekcie nowy model pozwolić ma na przejechanie nawet 60 km na jednym ładowaniu.

Producent chwali się również składaną ramą wykonaną z aluminium, która jest odporna na zachlapania. Klasa IPX5 oznacza, że jeździć można również wtedy, gdy z nieba leci lekki deszcz. Do tego – jak na produkt spod znaku Predator przystało – mamy elementy podświetlenia RGB, a dopełnieniem całości jest zintegrowany uchwyt, w którym zainstalować można smart tag, aby w razie czego móc zlokalizować pojazd.

Acer Predator ES Storm (fot. Acer)

Hulajnoga współpracuje także z aplikacją Acer eMobility. Dzięki temu z poziomu telefonu możemy na bieżąco obserwować status pojazdu i jego akumulatora, przybliżony pozostały zasięg, jak również statystyki przejazdów. Ta sama aplikacja umożliwia zmianę ustawień i personalizację efektów świetlnych oraz korzystanie z funkcji elektronicznej blokady.

Ile kosztuje hulajnoga elektryczna Acer Predator ES Storm Pro?

Firma Acer zapowiedziała, że hulajnoga Predator ES Storm Pro zadebiutuje na europejskim rynku w pierwszym kwartale 2026 roku. Jej cena została ustalona na 629 euro, co po obecnym kursie przekłada się na ~2650 złotych. Model bez Pro w nazwie da się obecnie kupić za 1749 złotych.