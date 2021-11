Szok! ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition ma 18 GB RAM i 1 TB pamięci!

Od przybytku głowa nie boli. Ktoś z ZTE musiał kiedyś usłyszeć to powiedzenie i podzielił się tą mądrością z nią z osobami, które opracowywały ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition. Trudno znaleźć logiczne wytłumaczenie stworzenia smartfona z takimi zapasami pamięci.

ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition to zawodnik nie z tej ziemi

Smartfon bazuje na konstrukcji, która miała swoją premierę kilka miesięcy temu. Jest to sprzęt zdecydowanie z najwyższej półki. Ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ odświeża obraz z częstotliwością 144 Hz, a próbkowanie dotyku sięga 300 Hz. Do tego wsparcie dla HDR10+ i 10-bitowa głębia koloru oraz szkło Corning Gorilla Glas 5 po obu stronach urządzenia.

W środku ZTE Axon 30 Ultra również znajdziemy najlepsze podzespoły. Snapdragon 888 oraz zintegrowany modem 5G i moduł Wi-Fi 6 to bez wątpienia topowa kombinacja. Akumulator o pojemności 4600 mAh obsługuje szybkie ładowanie o mocy 66 W. Co jeszcze? Ekranowy czytnik linii papilarnych, głośniki stereo z dźwiękiem DTS: X Ultra, moduł NFC, dual GPS, dual SIM i aparat do selfie o rozdzielczości 16 Mpix.

Ponadto smartfon oferuje trzy obiektywy z matrycą o rozdzielczości 64 Mpix – szerokokątny z OIS (f/1.6), ultraszerokokątny i portretowy (f/1.9). Obok nich znajduje się jeszcze 8 Mpix aparat o konstrukcji peryskopowej z OIS oraz zoomem cyfrowym do 120x.

Czyżbym o czymś zapomniał? No tak, pamięć wewnętrzna oraz RAM. To właśnie tutaj kryje się różnica pomiędzy ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition a zwyczajną wersją smartfona.

Jak duża jest to różnica? Wersja podstawowa występuje w opcjach od 8 GB do 16 GB RAM oraz od 256 GB do 1 TB pamięci wewnętrznej. ZTE Axon 30 Ultra Aerospace jest natomiast dostępny wyłącznie w konfiguracji z 18 GB RAM i 1 TB pamięci wbudowanej! Za kosmiczną pojemnością i designem stoi „chęć złożenia hołdu chińskim astronautom i duchowi zdobywaniu kosmosu”.

ZTE Axon 30 Ultra Aerospace jest dostępny w Chinach w zestawie ze słuchawkami ZTE LiveBuds Pro w cenie 6999 juanów (równowartość ~4500 złotych). Na premierę na rynku międzynarodowym raczej nie ma co liczyć.

ZTE Axon 30 Ultra Aerospace jest dostępny w Chinach w zestawie ze słuchawkami ZTE LiveBuds Pro w cenie 6999 juanów (równowartość ~4500 złotych). Na premierę na rynku międzynarodowym raczej nie ma co liczyć.