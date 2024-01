Premiera nowych procesorów Intela. Szykuje się duży skok wydajności?

Z okazji CES 2024, Intel przygotował ogłoszenie nowych procesorów z aż trzech rodzin produktów. Mowa o mobilnych układach, „głównej” serii Intel Core, a także nową rodzinę Intel Core z serii 1. Czym będą wyróżniały się te urządzenia?

Intel Core 14. generacji ma zapewnić najwyższą wydajność

Na targach CES 2024, Intel zaprezentował pełną linię nowych procesorów mobilnych oraz desktopowych, a także nową rodzinę układów, o której więcej opowiemy niżej. Zacznijmy jednak od tego, co ciekawi zapewne najwięcej osób, czyli od 14. generacji procesorów Intel Core. W jej skład wchodzą m.in. procesory mobilne z serii HX, a także „główne” układy desktopowe (65 i 35-watowe).

Nasza rodzina procesorów Intel Core 14. generacji została stworzona, aby zapewnić najwyższą wydajność i funkcje platformy zarówno entuzjastom, jak i głównym użytkownikom komputerów. Roger Chandler, wiceprezes i dyrektor generalny Intel Enthusiast PC and Workstations:

Jak zapewnia Chandler, osoby, które będą korzystać z nowych procesorów mobilnych, mogą cieszyć się najlepszą wydajnością dzieki układom z serii HX. Te zostały stworzone z myślą o graczach oraz twórcach, potrzebujących kompromisu pomiędzy wydajnością, a mobilnością.

Na czele nowej serii HX stoi procesor Intel Core i9-14900HX z ośmioma rdzeniami Performance i 16 rdzeniami Efficient. Z kolei w procesorze Intel Core i7-14700HX odnotowano skok wydajności dzięki większej liczbie rdzeni Efficient.

Porównanie procesorów AMD i Intel (źródło: informacja prasowa Intel)

Specyfikacja nowych procesorów

Nowa rodzina procesorów HX charakteryzować się będzie częstotliwością pracy w trybie turbo do 5,8 GHz , 17% wyższą wydajnością w grach i 50% większą wydajnością w wielowątkowych zadaniach. Procesory i9-14900HX mają mieć do 24 rdzeni i 32 wątków. Do tego obsługiwać będą do 192 GB pamięci DDR5. Warto podkreślić, że istnieje możliwość przetaktowywania procesorów z serii HX, a także obsługiwania Intel Extreme Utility oraz Intel Extreme Memory Profile.

Z kolei procesory do komputerów stacjonarnych mają pracować z częstotliwością do 5,8 GHz, osiągać o 37% wyższą wydajność wielowątkową i zyskać do 24 rdzeni oraz 32 wątków (model i9-14900). Obsługiwać będą również do 192 GB pamięci DDR5 i zapewnią wsteczną kompatybilność z istniejącymi płytami głównymi z serii Intel 600 i 700. Do tego dojdzie także obsługa PCIe Gen 5.0, Gen 4.0 i Thunderbolt 4 zapewniająca przepustowość 40 Gb/s.

Intel Core U z serii 1

Intel Core U to nowo wprowadzona rodzina procesorów mobilnych, która ma charakteryzować się „zrównoważoną wydajnoscią, jakiej oczekują użytkownicy komputerów mobilnych w cienkich i lekkich urządzeniach”. W tym wypadku do czynienia będziemy mieli z układami o częstotliwości pracy do 5,4 GHz w trybie turbo, z maksymalnie 10 rdzeniami i 12 wątkami (w procesorze Intel Core 7 150U).

Grafika przedswiająca serię Intel Core U (źródło: informacja prasowa)

Do tego będą obsługiwać do 96 GB łącznej pamięci DDR5 i DDR4, uniwersalną łączność Thunderbolt 4, przepustowość 40 GB/s, a także osiem linii PCIe Gen 4.0 i 12 linii PCIe Gen 3.0 dla najnowszych dysków. Wiemy też, że sprzęty mobilne oparte na procesorach Intel Core U z serii 1 pojawią sie na rynku w pierwszym kwartale tego roku.