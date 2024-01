Nowe laptopy HP zadebiutowały na CES 2024

Firma HP, podobnie jak kilku innych producentów, zaprezentowała podczas targów CES 2024 nowe urządzenia, w tym laptopy z serii HP Spectre oraz OMEN. Co oferują i ile będą kosztowały?

Nowe laptopy HP Spectre x360 14 2w1 i HP Spectre x360 16 2w1

Jak wskazuje nazwa urządzeń, są to konstrukcje, których ekran można obrócić nawet o 360° i dzięki temu korzystać z nich również jak z laptopa. Wyposażono je bowiem w dotykowe ekrany (o przekątnej 14 lub 16 cali) – w zależności od wersji, IPS o rozdzielczości 2560×1600 pikseli (48-120 Hz) lub OLED 2880×1800 pikseli.

HP Spectre x360 14 2w1 (źródło: HP)

Urządzenia wyposażone są też w procesory Intel Core Ultra (14-rdzeniowy Ultra 5 125H 4,5 GHz lub 16-rdzeniowy Ultra 7 155H 4,8 GHz), a w wybranych konfiguracjach także w grafikę NVIDIA GeForce RTX 4050. Ponadto użytkownicy otrzymają do dyspozycji od 16 do 32 GB RAM i dysk SSD o pojemności od 512 GB do nawet 2 TB.

Klientów ma zainteresować jednak nie tylko wysoka wydajność HP Spectre x360 14 2w1 i HP Spectre x360 16 2w1, ale też funkcje dbające o prywatność. Kamerze internetowej o rozdzielczości 9 Mpix towarzyszy bowiem dedykowany chip AI, dzięki czemu laptop wykrywa, gdy użytkownik odejdzie od laptopa – wówczas automatycznie zablokuje dostęp do niego. Ponadto urządzenie zaalarmuje, gdy osoba trzecia będzie zerkała na ekran zza pleców jego posiadacza.

HP Spectre x360 16 2w1 (źródło: HP)

Oprócz tego HP podkreśla, że HP Spectre x360 14 2w1 i HP Spectre x360 16 2w1 są pierwszymi urządzeniami konsumenckimi wyposażonymi w funkcję strojenia dźwięku przez firmę Poly, która wnosi do nich dziesiątki lat doświadczenia w dostrajaniu dźwięku, zapewniając najlepszą klarowność głosu i niezwykły dźwięk.

HP Spectre x360 14 2w1 jest już dostępny w Stanach Zjednoczonych w cenie od 1499,99 dolarów (równowartość ~5960 złotych), podobnie jak HP Spectre x360 16 2w1, który kosztuje od 1599,99 dolarów (~6350 złotych).

Nowy laptop HP OMEN Transcend 14

Ten model, jak informuje sam producent, jest stworzony do gier i pracy twórczej. Wyposażono go w wyświetlacz VRR OLED o przekątnej 2,8K 120 Hz z certyfikatem IMAX Enhanced i klawiaturę RGB, a do tego zaoferuje on procesory Intel Core Ultra (do Intel Core Ultra 9 185H) i kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070 (w wybranych konfiguracjach).

OMEN Transcend 14 (źródło: HP)

HP informuje również, że OMEN Transcend 14 to pierwszy na świecie gamingowy laptop z dźwiękiem dostrojonym przez HyperX. Urządzenie trafiło już do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych w cenie od 1499,99 dolarów. Równocześnie producent dodał do swojej oferty model OMEN Transcend 16 z ekranem OLED 2,5K 240 Hz oraz OMEN 16 i Victus 16.1 z procesorami Intel Core i7 HX.