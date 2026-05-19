Zniżki na Lego nigdy nie były tak łatwo dostępne. Nowa aplikacja już w Polsce

Lego udostępniło w Polsce nową aplikację. Dzięki niej jeszcze łatwiej zrobisz zakupy, zbierzesz punkty i skorzystasz ze zniżek na urządzeniach mobilnych.

Nowa aplikacja Lego już dostępna w Polsce – zakupy, punkty i zniżki pod ręką

Klocki Lego już dawno wyszły poza kategorię zabawek dla dzieci. Serii jest tak mnóstwo, że trudno je zliczyć, nie wspominając już o zestawach, gadżetach czy edycjach limitowanych. W styczniu 2026 roku znana na całym świecie duńska firma pokazała rewolucyjne klocki Lego Smart Play, które „ożywiają” stworzone pojazdy. Teraz wykonała kolejny krok naprzód i udostępniła w Polsce nową aplikację o nazwie Lego Insiders, która dotychczas była dostępna wyłącznie na trzech rynkach – w USA, Wielkiej Brytanii oraz Irlandii.

Przypomnę, że Lego Insiders to program lojalnościowy, w którym użytkownicy mogą zdobywać punkty za każde zakupy zrobione na oficjalnej stronie Lego, w Lego Store oraz u wybranych partnerów. Dzięki aplikacji użytkownicy mogą teraz wygodnie korzystać z benefitów na urządzeniach mobilnych.

Zgromadzone punkty można następnie wymieniać na zniżki, wybrane nagrody m.in. wybrane zestawy klocków, przedmioty kolekcjonerskie, pliki cyfrowe, a nawet bilety do Legolandu. Wspomnę też, że za 0 punktów można np. pobrać wybrane tapety, plakaty czy kolorowanki logowane marką Lego.

Aplikacja Lego Insiders (źródło: Lego)

Lego Insiders to program lojalnościowy dedykowany dla dorosłych fanów (18+) klocków (lub też opiekunów młodszych fanów). Aplikacja jest już dostępna w sklepie Google Play (dla Androida 7.0 lub nowszych) i App Store (dla iOS 15.1 lub nowszych).

Aplikacja Lego Insiders – jakie funkcje otrzymają użytkownicy?

Po pobraniu aplikacji Lego Insiders i zalogowaniu się (lub utworzeniu konta, jeśli jeszcze go nie posiadasz) możesz:

zbierać punkty podczas każdych zakupów w sklepie i aplikacji,

wymieniać zebrane punkty na zniżki i nagrody,

pobierać cyfrowe pliki,

odkrywać nowe produkty Lego,

tworzyć listy życzeń i zarządzać nimi,

robić zakupy i śledzić status zamówienia,

korzystać z ofert sezonowych dedykowanych dla członków i wczesnego dostępu do wybranych nowych zestawów.

Aaron Mitchell – wiceprezes działu Członkostwa i Personalizacji w Grupie LEGO – podkreśla, że obecna forma aplikacji jest dopiero początkiem, a celem firmy jest to, aby aplikacja stała się mobilnym centrum członkostwa dla wszystkich spraw związanych z LEGO Insiders, zapewniając prawdziwe „członkostwo w kieszeni” poprzez łatwy dostęp użytkowników do korzyści, nagród i ekskluzywnych doświadczeń, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Wspomniał też, że aplikacja Lego Insiders nadal będzie rozwijana, by fani mogli czerpać jeszcze większe korzyści z członkostwa w programie.