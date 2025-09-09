Skandal w Xiaomi. Gruba afera

W Xiaomi wybuchł skandal. Jeden z dyrektorów musiał pożegnać się ze swoim stanowiskiem po tym, jak wyszło na jaw, że nie tylko odpowiadał za puszczanie oficjalnych informacji w świat, ale też był cichym informatorem.

Skandal w Xiaomi – dyrektor ujawniał poufne informacje

Wang Teng Thomas – głównie jako dyrektor produktowy – był związany z grupą Xiaomi od wielu lat, a w kwietniu 2024 roku został generalnym menedżerem marki Redmi i dyrektorem generalnym działu marketingu w chińskim oddziale Xiaomi. Był jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób, odpowiadając między innymi za intrygujące teasery nowości w ofercie chińskiego producenta. Był też w ogóle jedną z najważniejszych osób w tej firmie. Był, ponieważ musiał się z nią pożegnać.

Na swoim koncie na platformie Weibo, czyli jednym z kluczowych portali społecznościowych w Chinach, Wang Teng Thomas opublikował wpis, w którym przyznał, że w przeszłości popełnił błędy, że odczuwa głęboki wstyd, że jest gotowy ponieść konsekwencje swoich działań i że kończy się jego przygoda w Xiaomi / Redmi.

Wang Teng Thomas po lewej / źródło: ixbt.com

Szczegóły nie są znane, ale ta jedna smutna buźka może mieć znaczenie

Wang Teng Thomas został zwolniony przez komisję ds. etyki zawodowej. Powód? Poważnie naruszył on zasady postępowania – ujawniał poufne informacje na temat marki Xiaomi / Redmi. Nikt nie powiedział wprost, jakie informacje wyciekły za jego sprawą. Nie wiadomo też, kto był beneficjentem. To jednak może nie być przypadek, że niedługo po opublikowaniu opisywanego wpisu na profilu Digital Chat Station pojawił się post zawierający jedynie smutną buźkę z łezką w oku.

Digital Chat Station stanowi aktualnie jedno z najbardziej wiarygodnych źródeł, jeśli chodzi o przedpremierowe wieści ze świata nowych technologii. Nierzadko leakster ten dysponował także informacjami na temat nadchodzących urządzeń Xiaomi i Redmi. Jakichkolwiek powiązań jednak nie potwierdzono, więc należy to traktować wyłącznie jako gdybanie.

Wang Teng Thomas przestał pełnić swoje funkcje w trybie natychmiastowym. Na razie nie jest znane nazwisko jego następcy.