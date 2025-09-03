Ten tablet z dużym ekranem mógłby zainteresować wielu Polaków

Na rynku zadebiutował tablet Infinix Xpad 20 Pro, którego charakterystyka zdecydowanie mogłaby przypaść do gustu wielu Polakom. Niestety na razie nie padły żadne oficjalne zapowiedzi na temat jego dostępności w kraju nad Wisłą. Mimo to rzućmy okiem na to, co ma do zaoferowania.
Nowy tablet Infinix dla zwolenników większych ekranów
Infinix Xpad 20 zadebiutował pod koniec maja 2025 roku, a teraz gotowość bojową zgłosił jego lepiej wyposażony braciszek: Infinix Xpad 20 Pro. Nowy model pojawił się w ofercie jednego ze sklepów w Tajlandii, dzięki czemu poznaliśmy najważniejsze informacje na jego temat.
W porównaniu do swojego brata może pochwalić się większym wyświetlaczem, lepszym procesorem, pojemniejszym akumulatorem i szybszym ładowaniem. Spójrzmy na konkrety…
Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Helio G100 o częstotliwości taktowania sięgającej 2,2 GHz. Towarzystwa dotrzymuje mu 8 GB RAM, a temat pamięci domyka magazyn danych o pojemności 128 lub 256 GB. Obietnicę całkiem długiego czasu pracy stanowi akumulator o pojemności 8000 mAh. Ładować można go z mocą 18 W – niezbyt imponującą, ale to i tak krok naprzód względem 10 W w modelu podstawowym.
Tablet Infinix Xpad 20 Pro ma o 1 cal większy ekran. Jego 12-calowy panel LCD nie oferuje jednak dużo większej przestrzeni roboczej, bo rozdzielczość zwiększyła się nieznacznie. Podobnie jak maksymalna jasność (450 nitów vs 440 nitów). Zupełnie niezmieniona została natomiast częstotliwość odświeżania – nadal wynosi 90 Hz. Zmianie nie uległy także aparaty: 8 Mpix z tyłu i 5 Mpix z przodu. Podsumujmy…
Specyfikacja Infinix Xpad 20 Pro vs Infinix Xpad 20 – porównanie
|Infinix Xpad 20 Pro
|Infinix Xpad 20
|Wyświetlacz
|12 cali,
IPS (LCD),
90 Hz,
2000×1200 pikseli,
do 450 nitów
|11 cali,
IPS (LCD),
90 Hz,
1920×1200 pikseli,
do 440 nitów
|Procesor
|MediaTek Helio G100
(6 nm; 2,2 GHz)
|MediaTek Helio G88
(12 nm; 2,0 GHz)
|Pamięć
|8 GB RAM (LPDDR4X),
128/256 GB (UFS 2.2)
|4-8 GB RAM (LPDDR4X),
128/256 GB (eMMC)
|Akumulator
|8000 mAh,
ładowanie do 18 W
|7000 mAh,
ładowanie do 10 W
|Aparaty
|8 Mpix (tył); 5 Mpix (przód)
|8 Mpix (tył); 5 Mpix (przód)
|Łączność
|4G (LTE), Wi-Fi 5,
Bluetooth 5.2
|4G (LTE), Wi-Fi 5,
Bluetooth 5.2
|System
|Android 15
|Android 15
|Wymiary
|?×?×6,58 mm
|257,67×169,22×7,9 mm
|Waga
|?
|498 gramów
Ile kosztuje Infinix Xpad 20 Pro?
W Shopee tablet Infinix Xpad 20 Pro startuje z poziomu 10999 batów (równowartość ~1240 złotych). Mowa o konfiguracji 8/128 GB. Nie wiadomo na razie, czy sprzęt trafi też do innych krajów, w tym do Polski.
Bez wątpienia wielu Polaków mogłoby się skusić na taką konfigurację (niezły procesor, duży ekran i łączność LTE), szczególnie jeśli cena faktycznie oscylowałaby wokół tysiaka. Jeśli dysponujesz właśnie takim budżetem, to sprawdź, jakie tablety do 1000 złotych polecamy. O bezpośrednią konkurencję dla Xpada będzie trudno, ale idąc na pewne kompromisy, może udać się znaleźć naprawdę niezły sprzęt.