Macki reklamy i marketingu w dzisiejszych czasach są niewyobrażalne, a firmy zrobią wszystko, aby zachęcić klientów do zakupu ich produktów. Niewykluczone, że sytuacja związana ze smart TV LG nie była odosobnionym przypadkiem w branży.

Najpierw LG zostało oskarżone o „szpiegowanie” właścicieli telewizorów

We wrześniu 2026 roku serwis Gamers Nexus oznajmił, że telewizory LG nagrywają i analizują dźwięk nawet wtedy, kiedy są wyłączone oraz przechowują dane po odpięciu od sieci po to, aby przesłać je w przypadku ponownego nawiązania połączenia. Oprócz tego smart TV firmy z Korei Południowej miały nieustannie pingować pozostałe urządzenia w sieci domowej i zbierać informacje, które przy wycieku mogłyby stanowić poważne naruszenie w kwestii cyberbezpieczeństwa.

LG szybko opublikowało swoje stanowisko w tej sprawie. Firma broniła się twierdzeniem, że nagrywanie w ten sposób działa wyłącznie po uruchomieniu konkretnej funkcji, a komunikacja z innymi sprzętami wynika z rozwiązań z zakresu smart home. Wygląda na to, że niedługo kolejna firma być może będzie tłumaczyć się z podobnych praktyk.

Hisense również ma chrapkę na dane użytkowników?

Pewien właściciel telewizora Hisense postanowił sprawdzić, czy jego dane związane z oglądaniem nie wędrują gdzieś dalej. Zdeszyfrował on ruch danych, odkrywając przy tym kilka niepokojących rzeczy.

Pierwsza z nich dotyczy tego, co interesuje jego smart TV. Zestaw kopiuje dane z własnego wyjścia audio przez sekundę i kompresuje do informacji o rozmiarze 72 bitów. Tyle ma wystarczyć do określenia filmu, serialu czy oglądanej reklamy. Telewizor powtarza tego typu operację co 2,7 sekundy, uwzględniając przy tym również audio trafiające do sprzętu za pomocą HDMI.

Druga kwestia to dalszy przesył informacji. Okazuje się, że dane nie trafiają bezpośrednio do Hisense. Zamiast tego, ich odbiorcą okazuje się Nexxen – pochodząca z Izraela firma, specjalizująca się w reklamach i marketingu. Każda informacja, trafiająca na serwery, dostarcza również ID urządzenia, które jest do niego przypisane „na sztywno”.

Graficzne przedstawienie ruchu w telewizorach Hisense (Źródło: International Cyber Digest)

Czy da się to jakoś wyłączyć? Okazuje się, że funkcja „spersonalizowane reklamy” nie odpowiada za ten ruch. Dopiero wyłączenie zgody na „Usługi rozszerzonego wyświetlania” blokowały przesyłanie danych. Z tego, co udało mi się ustalić na moim prywatnym egzemplarzu, nie wszystkie modele wyposażone są w tę opcję. Co ważne, użytkownik, który przedstawił całą sytuację profilowi International Cyber Digest na X, miał włączoną tę opcję od momentu skonfigurowania telewizora.

Wygląda na to, że problem nie do końca jest fakt, że sprzęt zbiera informacje i przesyła do gigantów od reklamy, ale to, że może to robić bez naszej świadomości, włączając od samego początku opcje, które nie każdy chciałby mieć aktywne w swoim urządzeniu.

Pozostaje chyba przestawać zadawać sobie pytanie, czy telewizory śledzą, co oglądamy, tylko uznać, że robi to każdy producent. Po naszej stronie leży dowiedzieć się, czy mamy to włączone fabrycznie i jak można to ewentualnie wyłączyć.