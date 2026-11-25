Użytkownicy YouTube zgłaszają dodanie nowego przycisku. W założeniach miał ułatwić korzystanie z aplikacji, ale nie wszyscy go polubili. Natomiast w przyszłości może pojawić się opcja zmiany ikony.

Nowy przycisk w aplikacji YouTube

Coraz więcej osób informuje o dodaniu przycisku w aplikacji, który pozwala szybko włączyć i wyłączyć wyciszenie dźwięku w odtwarzanym filmie. Dzięki niemu nie trzeba sięgać do fizycznych przycisków regulacji poziomu głośności i wystarczy jedno dotknięcie ekranu smartfona.

W teorii nowe rozwiązanie brzmi zdecydowanie dobrze. Szczególnie że podobny przycisk dostępny jest w YouTube w przeglądarce internetowej i działa bez żadnych zarzutów. W przypadku aplikacji mobilnej sytuacja wygląda jednak inaczej, a przynajmniej tak wynika z opinii niezadowolonych użytkowników.

Część osób, u których pojawił się omawiany przycisk, skarży się, że łatwo o jego przypadkowe dotknięcie – np. w trakcie przewijania filmu. Inne osoby wskazują, że wyświetlana ikona przycisku rozprasza i po prostu przeszkadza, chociaż tutaj można odnieść wrażenie, że jest to raczej zwykłe czepialstwo.

źródło: Android Authority

Należy odnotować, że przycisk jest włączany po stronie serwera i na ten moment nie jest widoczny u wszystkich użytkowników. Co ciekawe, niektórzy widzą go już na iOS, ale jeszcze nie na Androidzie, mimo iż na obu urządzeniach mają najnowszą wersję aplikacji YouTube i zalogowani są na to samo konto.

Proces udostępniania może trochę potrwać. Oficjalny harmonogram nie jest znany, więc pozostaje czekać na odpowiednią aktualizację po stronie serwera.

źródło: Android Authority

YouTube pozwoli zmienić ikonę

W testowej wersji aplikacji YouTube znaleziono zaś ślady, które zapowiadają wprowadzenie możliwości wyboru innej ikony niż ta domyślna. Użytkownicy mają otrzymać co najmniej kilka różnych projektów – mówi się o 7 dodatkowych ikonach, ale w wersji finalnej liczba może ulec zmianie.

źródło: Android Authority

Wśród ikon znajdą się te, które odwołują się do przeszłości. Przykładowo projekt z czarnymi literami „You” umieszczonymi na białym tle z napisem „Tube” na czerwonym, zaokrąglonym prostokącie. Z kolei grafika telewizora to odwołanie do aplikacji YouTube na pierwszych iPhone’ach.

Data wdrożenia funkcji zmiany ikony nie została ujawniona. Ponadto niektórzy spekulują, że wybór może być zarezerwowany wyłącznie dla subskrybentów YouTube Premium.