[TYLKO U NAS] Jeden z największych producentów smartfonów wraca do Polski! Mamy potwierdzenie

Polski rynek smartfonów jest bardzo trudny, o czym świadczy fakt, że wielu próbowało na nim swoich sił i (czasami niestety) wielu poległo. Ten jednak zdecydował się na niego powrócić i to świetna wiadomość dla klientów w Polsce.

Smartfony Vivo wracają do Polski – mamy oficjalne potwierdzenie

Vivo wycofało się z Polski w czerwcu 2023 roku i zrobiło to nieoczekiwanie, ponieważ zdecydowało się na to po niespełna trzech latach od debiutu w kraju nad Wisłą (Vivo weszło na polski rynek w październiku 2020 roku). Od jakiegoś czasu mówiło się, że marka zamierza powrócić i właśnie zobaczyliśmy oficjalne potwierdzenie tych nieoficjalnych doniesień.

Na stronie Vivo dla europejskiego rynku udostępniono podstronę, poświęconą modelowi Vivo X200 Pro, zaprezentowanemu w Chinach w październiku 2024 roku. Potwierdza to, że będzie on dostępny w Europie, jednak nie jest to zaskoczeniem, ponieważ smartfony tej marki są nieustannie sprzedawane w Czechach i Austrii (do Czech wprowadzono też model X200 bez dopisku „Pro”).

Vivo X200 Pro (źródło: Vivo)

Niespodzianką jest jednak informacja, że Vivo X200 Pro będzie dostępny również w Polsce, a także w Hiszpanii, we Włoszech i na Węgrzech. Znajduje się ona na karcie ze specyfikacją w sekcji poświęconej baterii, która ujawnia jeszcze jedną, nie mniej zaskakującą informację.

Mianowicie w Polsce, Czechach i Hiszpanii oraz we Włoszech Vivo X200 Pro będzie miał akumulator o pojemności 6000 mAh, podczas gdy sprzedawane w Austrii i na Węgrzech urządzenia tylko 5200 mAh. Nie wiadomo, czym spowodowana jest ta różnica w pojemności, ale mieszkańcy Polski nie mają powodów do narzekania.

Informacje dot. pojemności akumulatora w Vivo X200 Pro w różnych krajach, w tym w Polsce (źródło: Vivo)

Jaka jest cena Vivo X200 Pro w Europie?

Mieszkańcy Austrii mogą kupić ten model na niemieckim Amazonie, gdzie oficjalny sklep marki sprzedaje go za 1342,67 euro. Dziś jest to równowartość około 5650 złotych. Mając na uwadze niższą stawkę VAT na smartfony w Niemczech i Austrii, można spodziewać się, że w Polsce cena zbliży się do 6000 złotych.

Byłaby ona wtedy taka sama, jak cena Vivo X90 Pro i Vivo X80 Pro – w obu przypadkach było to 5999 złotych. Może jednak marka ostatecznie pójdzie w drugą stronę, gdyż konkurencyjny Oppo Find X8 Pro kosztował na start 5499 złotych, a w końcu obie firmy należą do tego samego holdingu. Do tego Vivo nie jest tak znaną i popularną marką jak Oppo, więc agresywne zawalczenie o klienta ceną byłoby wskazane.