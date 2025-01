Elon Musk chce przejąć kontrolę nad pieniędzmi użytkowników X

Elon Musk nie jest już tylko ekscentrycznym miliarderem i fanem nowoczesnych technologii. Dziś jest też człowiekiem czynnie zaangażowanym w politykę, w tym w Europie, przez co jego nazwisko poznało wiele osób, które na co dzień nie interesują się technologiami. W kręgu jego zainteresowań są również pieniądze – nie wyłącznie jego, ale też użytkowników platformy X (daw. Twitter).

Elon Musk oficjalnie przejął Twittera pod koniec października 2022 roku i od tamtej pory nieustannie wprowadza na nim kolejne zmiany, choć zdecydowanie największą była zmiana nazwy na „X” wraz ze zmianą logo – legendarny, niebieski ptaszek został zastąpiony stylizowaną literą „X” (stało się to w lipcu 2023 roku).

Początkowo wydawało się, że pod rządami Muska (jeszcze wtedy) Twitter nieuchronnie zmierza ku upadkowi (na co wskazywał m.in. exodus reklamodawców i liczne deklaracje użytkowników o planowanym usunięciu konta), lecz po ponad 2 latach (już dziś) X wciąż jest prężnie działającym, popularnym i wpływowym serwisem społecznościowym.

Jeszcze przez przejęciem Twittera Elon Musk poinformował, że jego celem jest stworzenie superaplikacji, czyli multifunkcjonalnej aplikacji, której funkcjonalność będzie dalece wykraczała poza medium społecznościowe. W październiku 2023 roku światło dzienne ujrzały informacje, że miliarder chce w ciągu roku wdrożyć do X funkcje związane z bankowością.

Dokładniej Elon Musk miał na myśli udostępnienie użytkownikom takiej funkcjonalności, która sprawi, że będą oni mogli zrezygnować z konta w banku, gdyż nie ograniczy się ona jedynie do przesyłania pieniędzy pomiędzy osobami.

Czas pokazał, że nie udało się wcielić w życie pierwotnych założeń, ale wcale nie oznacza to, że Elon Musk z tego zrezygnował. Linda Yaccarino, CEO X Corp. od czerwca 2023 roku, opublikowała na portalu post, w którym poinformowała, że organizacja Visa jest pierwszym partnerem XMoney Account (uruchomiono od razu profil @XMoney), które zadebiutuje jeszcze w 2025 roku.

Linda Yaccarino zapowiedziała, że XMoney Account pozwoli na bezpieczne i natychmiastowe dodawanie środków na X Wallet poprzez Visa Direct oraz połączenie karty płatniczej w celu wykonywania płatności P2P, a także natychmiastowy transfer środków na konto bankowe.

