Xiaomi zwiększa tempo. HyperOS 2.1 gotowy na podbój świata

Aktualizacja HyperOS 2.1 dopiero co zadebiutowała w Chinach, a globalnie udostępniona ma zostać przed końcem lutego 2025 roku. Jak na Xiaomi jest to bardzo szybkie tempo. Dla użytkowników spoza Państwa Środka to tylko lepiej. A czego mogą spodziewać się po nowej wersji systemu?

Premiera HyperOS 2.1. Co nowego?

Zacznijmy od tego, co będzie widać zaraz po ponownym uruchomieniu telefonu. Aktualizacja HyperOS 2.1 przynosi ze sobą poprawki w obrębie ekranu głównego i centrum sterowania. Dotyczą one zarówno samej estetyki, jak i możliwości z zakresu personalizacji, które – naturalnie – mają ulec rozszerzeniu.

Do tego dojdzie między innymi udoskonalone (to znaczy łatwiejsze, szybsze i płynniejsze) przesyłanie plików między urządzeniami oraz usprawniony tryb gry z rozbudowanym centrum monitoringu zasobów. Dopełnieniem całości będzie z kolei odświeżona aplikacja aparatu, która nie tylko zaoferuje dostęp do nowych funkcji, ale też będzie działać płynniej niż dotychczas – a przynajmniej tak zapowiada Xiaomi.

W kontekście możliwości fotograficznych wspomina się głównie o wyższej jakości zdjęć nocnych oraz zaawansowanych funkcjach edycji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Ta ostatnia pomoże też w zarządzaniu albumami zdjęć. Spośród ciekawostek warto natomiast wymienić regulację jasności latarki w telefonie.

Bez zaskoczenia, HyperOS 2.1 nie jest tak dużą aktualizacją jak HyperOS 2.0. Wersja zaprezentowana w październiku 2024 roku robi duży użytek ze sztucznej inteligencji i ułatwia tworzenie systemu złożonego z wielu urządzeń – nie tylko Xiaomi, ale też na przykład Apple.

Kiedy HyperOS 2.1 trafi na Twój smartfon?

Tak jak już wspomniałem, plany zakładają udostępnienie nowej wersji systemu już w lutym 2025 roku. Najprawdopodobniej jako pierwszy aktualizację HyperOS 2.1 otrzyma Xiaomi 14 Ultra, a po nim trafi ona na inne urządzenia marek Xiaomi, Redmi oraz Poco. Póki co wielu użytkowników wciąż czeka na HyperOS 2.0.

Xiaomi 14 Ultra na MWC 2024 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Mimo wszystko można założyć, że na przestrzeni kilku najbliższych miesięcy HyperOS 2.1 będzie już dostępny dla większości smartfonów z ekosystemu Xiaomi, które pojawiły się na rynku w 2024 lub 2023 roku.