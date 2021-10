Procesor Apple M1 Max to istna bestia. Jest zdecydowanie szybszy niż poprzednik

Wczoraj miała miejsce konferencja Apple Unleashed, na której zostało zaprezentowane wiele nowości giganta z Cupertino – m.in. nowe MacBooki Pro oraz dwa nowe procesory, które trafią do laptopów Apple. Co ciekawe, do sieci już trafiły pierwsze syntetyczne testy flagowego procesora Apple M1 Max w popularnym programie Geekbench 5.

Specyfikacja Apple M1 Max

Wczorajsza konferencja była dużym zaskoczeniem. Wszyscy oczekiwaliśmy, że nowe MacBooki Pro otrzymają tylko jeden ulepszony wariant procesora M1, jednak jak okazuje się do sprzedaży trafi jeszcze więcej układów. Apple – M1 Pro oraz M1 Max.

Specyfikacja flagowego CPU Apple jest naprawdę imponująca. Układ ma na pokładzie aż 57 miliardów tranzystorów, został zbudowany z 2 energooszczędnych rdzeni oraz 8 wydajnościowych rdzeni w architekturze big.LITTLE ARM. Całość jest produkowana przez TSMC w 5 nm procesie litograficznym, oferującym naprawdę wysoką wydajność energetyczną. Czip wyróżnia się TDP na poziomie 30 W, Apple więc zwiększyło maksymalną konsumpcję energii dwukrotnie (M1 cechował się 15 W).

Ponadto procesor Apple M1 Max ma 16-rdzeniowy procesor neuronowy (wspomagający działania AI), który potrafi wykonać 11 bilionów operacji na sekundę. Co więcej, CPU jest wspierany maksymalnie 64 GB zintegrowanej pamięci operacyjnej (8-kanałowej na 512-bitowej magistrali), która zapewnia przepustowość na poziomie 400 GB/s.

Apple M1 Max to wydajnościowa bestia

W bazie danych testu syntetycznego Geekbench został dostrzeżony rezultat benchmarku procesora Apple M1 Max, który uzyskał 1749 punktów w konfiguracji jednordzeniowej oraz aż 11542 punkty w teście wielordzeniowym. Porównując wyniki z podstawowym wariantem CPU Apple M1 zauważalny jest nieznaczny, bowiem około 2% wzrost wydajności dla jednego rdzenia, jednak w teście wielu rdzeni widać już skok na poziomie 55%, co robi wrażenie.

Co ciekawe, w zakładce informacje na temat systemu widzimy, że procesor został przetestowany na laptopie o identyfikatorze MacbookPro18,2 – bez obaw, to nie jest błąd. Podany jest po prostu numer identyfikacji modelu.

Laptopy MacBook Pro (2021) z procesorem Apple M1 Max można już zamawiać w przedsprzedaży, natomiast pierwsze dostawy mają ruszyć w przyszłym tygodniu.