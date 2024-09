Zmiany w Empik Premium. Mogą Ci się nie spodobać

Subskrybenci pakietów Empik Premium i Empik Premium Free muszą przygotować się na zmiany. Nie wszystkim mogą się one spodobać, choć raczej dla niewielu osób będą one argumentem do zrezygnowania z abonamentu.

Nowy regulamin Empik Premium i Empik Premium Free od 8 października 2024 roku

Abonament Empik Premium jest dostępny w dwóch wersjach. Bezpłatnej oraz płatnej. W drugim przypadku klienci otrzymują więcej benefitów. Zainteresowani subskrypcją mogą wybrać jeden z trzech okresów, za które obecnie trzeba zapłacić:

10,99 złotych za jeden miesiąc,

24,99 złotych za 6 miesięcy (najniższa cena z ostatnich 30 dni to 39,99 złotych),

29,99 złotych za 12 miesięcy (najniższa cena z ostatnich 30 dni to 49,99 złotych).

Obniżone ceny obowiązują tylko do 15 września 2024 roku, zatem to ostatni dzwonek, aby wykupić subskrypcję w tak niskiej cenie na rok. Najczęściej, jeśli już, Empik obniża cenę rocznego abonamentu do 39,99 złotych, natomiast 29,99 złotych to ewenement.

Od 8 października 2024 roku zmienią się jednak zasady korzystania z benefitów w ramach Empik Premium i Empik Premium Free. W drugim przypadku klienci będą musieli złożyć zamówienie za co najmniej 100 złotych, aby skorzystać z bezpłatnej dostawy do automatów paczkowych i punktów odbioru innych niż salon Empik (dostawa do tych ostatnich jest zawsze darmowa). Dla przypomnienia, obecnie minimalna wartość zamówienia uprawniająca do darmowej dostawy wynosi 80 złotych.

W przypadku pakietu Empik Premium nie przewidziano natomiast żadnych zmian w tym aspekcie. Oznacza to, że również po 8 października 2024 roku subskrybenci płatnego abonamentu skorzystają z bezpłatnej dostawy do automatów paczkowych i punktów odbioru innych niż salon Empik za każdym razem, gdy wartość ich zamówienia osiągnie minimum 40 złotych.

Niekorzystna zmiana w Empik Premium

Empik poinformował również, że od 8 października 2024 roku abonenci płatnego pakietu będą mogli skorzystać z przysługującego im rabatu w wysokości 15% na zakupy w salonie (m.in. na książki, muzykę, zabawki i artykuły papiernicze) tylko wtedy, gdy wydadzą co najmniej 50 złotych. Dziś nie ma minimalnej kwoty, więc to zdecydowanie niekorzystna zmiana dla klientów, ponieważ zmusza ich do wydania większej kwoty w celu uzyskania zniżki.

Empik podaje, że z Empik Premium i Premium Free korzysta już 9,5 mln klientów. W sierpniu 2022 roku liczba subskrybentów wynosiła 8 milionów, co oznacza, że w ciągu dwóch lat przybyło 1,5 mln abonentów.