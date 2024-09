Nowa aktualizacja dla PlayStation 5. Zmieniaj tapetki na ekranie głównym

Społeczność graczy nie zdążyła przedyskutować tematu premiery PlayStation 5 Pro, a tu już Sony wjeżdża z kolejną, dużą zmianą. Tym razem chodzi o aktualizację systemu operacyjnego PS5. Nowa łatka dodaje m.in. odświeżone centrum powitalne, party share czy adaptacyjne ładowanie kontrolera.

Nowe centrum powitalne i party share

PlayStation 5 Pro nadchodzi wielkimi krokami, ale jak widać Sony nie zamierza zwalniać kroku. Największy producent konsol na świecie zaprezentował właśnie bardzo dużą aktualizację systemu operacyjnego, która będzie stopniowo udostępniana wszystkim graczom. Zawiera m.in. odświeżone centrum powitalne. Od teraz będzie to nowa, spersonalizowana przestrzeń.

Gracze będą mogli na ekranie głównym sprawdzić np. poziom naładowania baterii DualSense, jacy znajomi są online czy też przejrzeć swoją listę życzeń. Warto podkreślić, że można zmienić rozmiar widżetów, rozszerzając lub zmniejszając je, a także zmienić z tego poziomu tapetę.

Oprócz tego PlayStation wprowadziło również party share, czyli możliwość udostępniania linków do czatów głosowych w zewnętrznych aplikacjach oraz mediach społecznościowych. Jak to ma działać? Mniej więcej podobnie, jak teraz np. na Instagramie udostępnianie linku do relacji.

Nowe funkcje w PS5

Wprowadzono globalnie również spersonalizowane profile dźwięku 3D dla słuchawek i wkładek dousznych. Jak to działa? Od teraz możesz przeprowadzić szereg testów jakości dźwięku, dzięki czemu konsola, a raczej prawdopodobnie sztuczna inteligencja, przeanalizuje zgromadzone dane i stworzy idealny dla Ciebie profil audio. W tym miejscu warto jednak podkreślić, że spersonalizowane profile dźwięku nie będą obsługiwane podczas strumieniowania gier w chmurze PlayStation.

Dostosowano również Remote Play, dzięki czemu od teraz można wybrać osoby, które połączą się zdalnie z konsolą. Właściciele PlayStation 5 Slim oraz przyszli nabywcy PlayStation 5 Pro dostali też dostęp do funkcji adaptacyjnego ładowania kontrolerów.

Nowy ekran zarządzania zdalnym graniem (źródło: PlayStation)

Ładowanie adaptacyjne pomaga oszczędzać energię, dostosowując czas zasilania kontrolera w oparciu o poziom naładowania baterii. Jeżeli chcesz skorzystać z tej opcji, to musisz przejść do ustawień systemowych, a następnie wybrać „oszczędzanie energii” i „zasilanie portów USB”. W tym widoku możesz wybrać pomiędzy „adaptacyjne”, „3 godziny” a „zawsze”.

To zapewne nie koniec zmian, a samo PlayStation zapowiada, że już pracuje nad kolejnymi. Na efekty zapewne musimy poczekać kilka miesięcy.