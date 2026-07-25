Tańsze smartfony z topową wydajnością? Jest na to szansa

Ceny pamięci stanowią ważną część wyceny całej elektroniki – od smartwatchy po telewizory. Skoro drożeć będą pojedyncze komponenty, to samo będzie dotyczyć urządzeń. Qualcomm chce zamortyzować drożyznę fanom flagowych smartfonów. Wykorzysta w tym celu stary trik.

Co Qualcomm szykuje dla smartfonów na 2027 rok?

Jesień to dla amerykańskiego giganta okres prezentacji układów mobilnych, jakie będą zasilać flagowe urządzenia mobilne przez najbliższe dwanaście miesięcy. Jako, że data najbliższego wydarzenia Snapdragon Summit została zaplanowana na wrzesień, to siłą rzeczy przez najbliższe tygodnie można spodziewać się wzmożonej intensywności zakulisowych informacji o tym, co przygotował Qualcomm.

Część planów firmy jest już znana – czy może bardziej pasuje tutaj słowo oczywista, bo obecność Snapdragona 8 Gen 6 jest więcej niż pewna. Warto jednak w tym przypadku skupić się nie na szóstej generacji chipsetów, a na obecnej – konkretnie na Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Wiemy, że ta wersja SoC otrzymała trzy różniące się między sobą wersje:

SM8850-AC – standardowy, najpopularniejszy układ dedykowany flagowcom,

SM8850-1-AD – wersja o podkręconych zegarach procesora, która trafiła m.in. do Samsunga Galaxy S26 Ultra, Galaxy Z Fold 8 czy serii Redmagic 11S,

SN8850-5-AC – wariant siedmiordzeniowy, który wciąż oferuje osiągi na wysokim poziomie, jednak charakteryzuje go mniej problemów z nagrzewaniem. Korzysta z niego np. Oppo Find N6.

Czwarty, wyjątkowy układ mobilny Snapdragon 8 Gen 5

Digital Chat Station, znany informator publikujący swoje wpisy na chińskiej platformie społecznościowej Weibo, zdradził, że Qualcomm może szykować jeszcze jedną wersję najbardziej flagowego (póki co) chipsetu w ofercie. Można ją będzie rozpoznać po numerze modelu SM8860-1-AB.

DCS sugeruje nieco niższe osiągi w benchmarkach (3600 punktów na jednym rdzeniu i 11300 w zadaniach wielordzeniowych w testach Geekbench 6), które będą wynagrodzone niższą ceną zakupu. Pozostałe możliwości, takie jak lepsze NPU czy modem 5G wspomagany sztuczną inteligencją, pozostaną bez zmian.

Jaki jest powód dodawania nowego układu do odchodzącej powoli na emeryturę rodziny? W związku z faktem, że seria Snapdragon 8 Gen 6 przejdzie na litografię 2 nm, najmocniejszy SoC czyli Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro będzie najdroższym chipsetem w historii firmy. Będzie on dwa razy droższy od modelu Snapdragon 8 Gen 3 i prawie trzy razy droższy niż zaprezentowany pięć lat temu Snapdragon 8 Gen 1.

Producenci, którzy zechcą zaoferować klientom flagowego smartfona, mogą więc obawiać się, że cena z najświeższym, topowym SoC odstraszy klientów. W związku z tym, część może zdecydować się na odświeżoną wersję tegorocznego chipsetu, bez ograniczania funkcjonalności, a jedynie obniżając wyniki w testach syntetycznych, które nie muszą oznaczać, że urządzenie będzie zachowywało się zauważalnie gorzej podczas codziennego użytkowania.

Warto jednak pohamować entuzjazm i zaczekać na oficjalną zapowiedź Qualcomma we wrześniu. Miesiąc temu Digital Chat Station wspominał o modelu SM8850Q – opisanym wstępnie jako Snapdraogn 8 Elite Gen 5XX – który byłby jeszcze jednym układem mobilnym w rodzinie Snapdragon 8 Gen 5, jednak tym razem przemilczał tę kwestię i nie wiadomo, jaki los spotkał ten chipset.