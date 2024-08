To może być tablet, który szybko stanie się bestsellerem

Dopiero co dowiedzieliśmy się, że tablet Infinix Xpad dołączy do oferty producenta, a już oficjalnie ujrzał światło dzienne. Urządzenie oferuje specyfikację, która może przekonać wiele osób do zakupu. Szczególnie w połączeniu z atrakcyjną ceną.

Tablet Infinix Xpad – specyfikacja

Warto podkreślić, że jest to pierwszy tablet Infinix i producent bardzo dobrze zaczyna swoją przygodę w tym segmencie. Xpad oferuje bowiem 11-calowy wyświetlacz LCD IPS z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, który cechuje się również rozdzielczością 1920×1200 pikseli. Na przodzie, na dłuższej krawędzi, umieszczono też 8 Mpix aparat.

źródło: Infinix

We wnętrzu urządzenia ulokowano procesor MediaTek Helio G99 2,2 GHz (6 nm) wraz z modemem 4G LTE, co jest zdecydowanie pozytywnym zaskoczeniem w przypadku sprzętu, za który odpowiada producent, specjalizujący się w niedrogich konstrukcjach. W zależności od konfiguracji, do dyspozycji użytkownika będzie też 4 lub 8 GB RAM LPDDR4X i 128 lub 256 GB wbudowanej pamięci typu eMMC z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB.

Na pokładzie tego modelu znajdują się również cztery głośniki oraz 3,5 mm złącze słuchawkowe i USB-C. Ten ostatni posłuży m.in. do ładowania akumulatora o pojemności 7000 mAh z mocą 18 W (port USB obsługuje też USB OTG). Oprócz tego urządzenie oferuje 8 Mpix na tyle i GPS.

Cały sprzęt ma wymiary 257,04×168,62×7,58 mm, waży 496 gramów i pracuje fabrycznie pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką XOS 14, w której zaimplementowano m.in. asystenta Folax. Wykorzystuje on ogromne możliwości ChatGPT, więc będzie mógł pomóc użytkownikowi chociażby w napisaniu lub zrozumieniu jakiegoś tekstu albo stworzeniu planu wycieczki.

Tablet Infinix Xpad – cena, dostępność

Urządzenie pojawiło się już na globalnej stronie producenta, co wskazuje, że będzie dostępne w różnych krajach na całym świecie. Czy znajdzie się wśród nich Polska – tego jeszcze nie wiemy. Nie znamy również sugerowanej ceny, ale można spodziewać się, że będzie ona przystępna.