Nowy smartfon Realme C63 5G zadebiutował. Co oferuje?

Na rynku zadebiutował nowy smartfon Realme C63 5G. Jego specyfikacja jest przyzwoita, choć jest to model kierowany do użytkowników, którzy nie mają wygórowanych oczekiwań lub po prostu chcą kupić tani smartfon.

Smartfon Realme C63 5G – specyfikacja

Wyświetlacz w tym modelu cechuje się przekątną 6,67 cala i rozdzielczością (tylko) HD+ oraz jasnością od 1 do 625 nitów. Ekran oferuje również funkcję odświeżania wyświetlanego obrazu z częstotliwością od 50 do nawet 120 Hz, co zdecydowanie jest jedną z najmocniejszych stron tego urządzenia. Na przodzie ulokowano też 8 Mpix aparat, umieszczony w okrągłym otworze.

źródło: producent

Na tyle jest zaś 32 Mpix aparat. Wydaje się, że obok niego znajduje się jeszcze jeden aparat, ale producent milczy na jego temat, więc może to być pomocniczy sensor do pomiaru głębi lub nawet atrapa, co wcale nie byłoby bezprecedensowe, bowiem historia zna wiele takich przypadków.

Za mocniejszą stronę tego modelu można uznać również procesor MediaTek Dimensity 6300 2,4 GHz z modemem 5G, produkowany z użyciem 6-nm procesu technologicznego. Ponadto smartfon Realme C63 5G dysponuje 8 GB RAM z możliwością rozszerzenia o kolejne 8 GB (Dynamic RAM) kosztem pamięci wbudowanej, której jest 128 GB.

Wszystkie podzespoły zasili akumulator o pojemności 5000 mAh. Producent deklaruje, że urządzenie będzie działać bez zacięć – jak nowe – przez 48 miesięcy, czyli 4 lata. W przypadku tak długiego używania zdecydowanie przyda się odporność na pył i wodę, zgodna z kryteriami standardu IP64.

źródło: producent

Producent podaje również, że smartfon Realme C63 5G oferuje czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i jego bryła ma grubość 7,94 mm.

Smartfon Realme C63 5G – cena, dostępność

Najnowszy model w ofercie chińskiej marki zadebiutował dziś i trafił do sprzedaży w Indiach, gdzie jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: zielonej Forest Green i złotej Starry Gold oraz tylko jednej konfiguracji – 8/128 GB. Producent ustalił jej regularną cenę na 12999 rupii (równowartość około 610 złotych).

Niewykluczone, że urządzenie będzie dostępne również w innych krajach – nie byłoby to żadną niespodzianką. Szczególnie że jest już sprzedawane w Chinach jako Realme V60.