Jesteś klientem Orange? Operator właśnie dał Ci powody do radości

Orange po raz kolejny rozpieszcza swoich klientów. Operator przygotował dla nich wiele różnych promocji, z których mogą skorzystać zarówno osoby posiadające abonament, jak i korzystające z ofert na kartę, w tym także mający numer w sieci nju mobile.

100 GB w prezencie… dla wybranych klientów Orange

Choć 100 GB za darmo brzmi kusząco, to niestety nie dostaną ich wszyscy klienci operatora. Kto zatem może odebrać bonusową setkę gigabajtów? Osoby, które posiadają abonament na głosową usługę mobilną w Orange (zarówno klienci indywidualni, jak i biznesowi, w tym w ramach pakietów Love, ale z wyłączeniem Planu FIRMA) lub nju mobile oraz użytkownicy oferty na kartę w nju mobile, a także taryfy nju subskrypcja. W tym przypadku pominięto użytkowników ofert Orange na kartę.

Klienci Orange mogą aktywować bonusowe 100 GB w aplikacji Mój Orange lub wysyłając SMS o treści 100GB na numer 80111. Jeśli ktoś ma natomiast numer w sieci nju mobile, powinien wysłać SMS o treści 100GB na numer 80855. Dodatkowy pakiet 100 GB można odebrać do 30 czerwca 2023 roku. Osoby, posiadające abonament lub korzystające z oferty nju na kartę, mogą go wykorzystać do 31 sierpnia 2023 roku, podczas gdy użytkownicy oferty nju subskrypcja w ciągu 90 dni od aktywacji.

Regulamin promocji 100 GB na wakacje (PDF)

Regulamin promocji „100 GB w prezencie” – nju mobile (PDF)

Orange nie zapomina jednak też o użytkownikach ofert na kartę

Jak zostało wspomniane, użytkownicy ofert na kartę nie mogą odebrać darmowych 100 GB. Operator o nich jednak nie zapomniał – dla nich również przygotował atrakcyjny bonus. Można go aktywować w aplikacji Mój Orange w zakładce Pakiety i Usługi, a także za pomocą SMS, aczkolwiek jego treść różni się w zależności od tego, z jakiej taryfy lub usługi korzysta klient:

klienci taryf Orange YES, POP i Free na Kartę muszą wysłać SMS o treści DZIECKO na numer 364 – wówczas otrzymają nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz 7 GB na 7 dni,

osoby korzystające z usługi Nielimitowane rozmowy i SMS-y do wszystkich + pakiet GB powinny wysłać SMS o treści PREZENT na numer 364 – w ich przypadku aktywacja promocji przedłuży obecny cykl usługi o 7 dni i doda 7 GB do konta,

użytkownicy taryfy Zawsze Bez Limitu muszą zaś wysłać SMS o treści NIESPODZIANKA na numer 364 – oni dostaną nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y na 7 dni oraz 3,5 GB.

Regulamin promocji „Dzień Dziecka” (PDF)

Jednocześnie Orange obniżyło cenę usługi „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + 25 GB + 5G pass” na 31 dni do 15 złotych, aczkolwiek to cena za pierwszy okres – w przypadku jej ponownej aktywacji lub odnowienia operator pobierze standardową opłatę w wysokości 35 złotych. Można ją aktywować zarówno w aplikacji Mój Orange, jak i SMS-em w wersji jednorazowej (SMS o treści START na numer 812) lub cyklicznej (SMS o treści START CYKL na numer 813).

Co ważne: promocja jest dostępna we wszystkich taryfach (z wyjątkiem „Zawsze bez limitu” i „Orange IoT na kartę”) dla nowych i obecnych klientów. Można skorzystać z niej raz dla danej wersji (czyli raz z jednorazowej i z cyklicznej). Oferta nie wyklucza się z innymi usługami bez limitu i można ją włączyć, mając już aktywną taką usługę – wówczas gigabajty i dni ważności zsumują się.

Orange włącza sumowanie gigabajtów w taryfie Free na kartę i ulepsza usługę „Kredyt na zakup i odnowienie usługi”

W przypadku, gdy ważność pakietu jednorazowego, uruchomionego w ramach usługi „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB”, się zakończy, a klient nie wykorzystał wszystkich gigabajtów, operator będzie „trzymał je w pamięci” przez 31 dni – jeśli w tym czasie klient uruchomi nowy pakiet (jednorazowy lub w wersji cyklicznej), do jego konta zostaną dopisane niewykorzystane w ramach poprzednio używanego pakietu gigabajty.

Podobna zasada działa w przypadku, gdy nie odnowi się pakiet cykliczny – wówczas operator również „przetrzyma w pamięci” niewykorzystane GB, ale już przez 93 dni. To pozytywna zmiana, bowiem do tej pory okres „zamrożenia” trwał tylko 31 dni. Od teraz klienci mają zatem trzy razy więcej czasu na odzyskanie niewykorzystanych gigabajtów.

Kolejną, pozytywną zmianę wprowadzono w usłudze „Kredyt na zakup i odnowienie usługi” – jeżeli zdarzy się, że klientowi zabraknie od 1 grosza do 5 złotych do włączenia lub odnowienia wybranej usługi, Orange „pożyczy” brakującą kwotę i automatycznie odbierze ją sobie po kolejnym doładowaniu konta.

Regulamin usługi „Kredyt na zakup i odnowienie usługi” (PDF)