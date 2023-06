RIDER R12 to hulajnoga z naprawdę pojemną baterią i niezłą ceną

Marka RIDER, obecna na polskim rynku od dwóch lat, wprowadza nowy model elektrycznej hulajnogi. Chodzi dokładnie o RIDER R12, która łączy w sobie „terenowy charakter”, wygodę użytkowania, pojemną baterię i całkiem uczciwą cenę. Przyjrzyjmy się jej bliżej.

Co oferuje hulajnoga RIDER R12?

RIDDER R12 to hulajnoga, która wyróżnia się na tle innych, dostępnych na rynku konstrukcji tego typu. Mam tutaj na myśli przede wszystkim to, że jest ona wyposażona w duże, 12-calowe koła. W znacznej części hulajnóg mamy do czynienia z 10-calowymi kołami lub mniejszymi.

Stwierdzenie producenta, że większe koła nadają pojazdowi terenowy charakter, jest jednak lekko przesadzone. Szczególnie kiedy przypomnimy sobie, że marka RIDDER wstawiała do swoich hulajnóg nawet 18-calowe koła. Warto jednak dodać, że z pewnością nieco większe koła niż te „standardowe” podnoszą wygodę przemieszczania się po nierównej nawierzchni.

Hulajnoga RIDDER R12 napędzana jest przez silnik o mocy 250 W oraz akumulator o pojemności 15000 mAh. Według producenta pozwoli to na przebycie dystansu do 60 km na jednym ładowaniu. Oczywiście z maksymalną dozwoloną prędkością, która w przypadku takich pojazdów wynosi 20 km/h. Na naładowanie baterii użytkownicy będą potrzebować 7-8 godzin.

hulajnoga RIDER R12 (źródło: materiały prasowe producenta)

Producent wyposażył hulajnogę w dwa hamulce tarczowe: przedni i tylny, które zapewniają bezpieczną i komfortową jazdę. Ponadto pojazd oferuje trzy tryby jazdy: eco, standard i sport, a także sygnał dźwiękowy i światło stop.

Oświetlenie umieszczono na wysokości koła – firma przekonuje, że osiąga ono na tyle daleki strumień, aby kierujący dokładnie widział przeszkody na drodze, a pozostali uczestnicy ruchu szybciej dostrzegali jego obecność.

Cena i dostępność

Zanim zdecydujecie się na zakup, to warto wspomnieć jeszcze o samej wadze tego sprzętu, która wynosi 20 kg. Z kolei maksymalna wysokość kierownicy tej hulajnogi to 134 cm. Konstrukcja pojazdu wykonana została ze stali.

RIDER R12 jest już dostępna w Polsce, a jej dystrybutorem jest firma 4cv. Hulajnoga w kolorze czarnym dostępna jest w cenie 2999 złotych w sklepach Media Expert oraz za 2499 złotych w sieciach Avans i Electro.