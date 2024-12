Ten odkurzacz rozwiązuje kilka problemów odkurzania jednocześnie

Rzadko kto lubi sprzątać – traktujemy to jako czynność, którą trzeba, choć niechętnie, wykonywać w miarę regularnie. Zaawansowane roboty sprzątające i odkurzacze starają się sprawić liczbą nowych funkcji, że cykliczny obowiązek może stać się przyjemniejszy. W jaki sposób realizuje Shark Detect Pro te założenia?

Specyfikacja Shark Detect Pro

Choć producent niekoniecznie chwali się każdym elementem specyfikacji, wiemy, że akumulator w odkurzaczu wystarcza maksymalnie na 60 minut pracy i generuje w jej trakcie hałas na poziomie 80 dB. Ładowanie urządzenia zajmuje około 4,5 godziny.

Tym, co faktycznie wyróżnia Shark Detect Pro na tle innych urządzeń, to cztery technologie sprawiające, że odkurzanie pomieszczeń jest o wiele skuteczniejsze:

LightDetect automatycznie oświetla kurz i zanieczyszczenia w momencie w którym wykryje słabo doświetlony obszar,

FloorDetect optymalizuje moc ssania w zależności od wykrytego podłoża,

EdgeDetect podwaja ssanie w momencie wykrycia krawędzi oraz rogów,

DirtDetect automatycznie zwiększa moc w momencie wykrycia niewidocznego brudu znajdującego się np. na dywanie.

Shark Detect Pro (Źródło: SharkNinja)

Oprócz tego odkurzacz wprowadza coś dla tych, którzy mają problemy z opróżnianiem pojemnika i dostają od tego ataku kaszlu. W wersji Shark Cordless Detect Pro po raz pierwszy w historii marki otrzymujemy do dyspozycji samoopróżniającą się bazę. W porównaniu z opróżnianiem ręczny jest to metoda umożliwiająca 340-krotnie mniejszy kontakt z kurzem. Stacja jest w stanie bezproblemowo przetrzymywać brud do 45 dni.

Co jeszcze znajdziemy w nowym odkurzaczu Shark?

Wśród wyposażenia, które jest w urządzeniach tej klasy standardem, znajdziemy m.in. wyświetlacz LED informujący o poziomie baterii czy aktualnym trybie czyszczenia, technologię Anti Hair Wrap usuwającą włosy ze szczotki w trakcie sprzątania czy Anti-Allergen Complete Seal oraz Anti-odor czy systemy, które – kolejno – zatrzymują kolejno alergeny oraz nieprzyjemne zapachy.

Shark Detect Pro (Źródło: SharkNinja)

Shark Detect Pro jest dostępny w trzech wersjach – dwóch ze stacją automatycznego opróżniania (IW3611 oraz IW3510), jak i z samym odkurzaczem (IW1511). Model IW3611 jest już dostępny w sklepach z elektroniką i jego cena zaczyna się od 1199 złotych. W zestawie, oprócz głównej jednostki i bazy, znajduja się także głowica z rolką szczotkową, końcówka szczelinowa, ładowarka oraz rura z regulowanym kątem zgięcia.