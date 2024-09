Aplikacja Zdjęcia Google zdenerwowała użytkowników. Co się stało?

Zdjęcia Google to jedna z popularniejszych usług pozwalających na przechowywanie i katalogowanie zdjęć oraz filmów. Owszem to naprawdę dobry produkt, ale nie jest pozbawiony wad, o czym niedawno przekonała się część użytkowników mobilnej aplikacji.

Problem, który irytował przez dłuższy okres

Niedawno informowaliśmy Was o nowej funkcji w aplikacji Zdjęcia Google, która pozwoli zaoszczędzić czas. Niestety, nie zawsze to, co dzieje się wokół omawianej usługi jest dobrze odbierane przez użytkowników. Okazuje się, że w przypadku aplikacji występował problem, którego obecność negatywnie wpływa na komfort korzystania.

Co ciekawe, zarówno wspomniana nowa funkcja, jak i omawiany problem mają jedną wspólną cechę – chodzi o wyszukiwarkę. Otóż Zdjęcia Google mają wbudowaną wyszukiwarkę, która umożliwia sprawne znalezienie interesujących nas zdjęć lub filmów – pod uwagą brana jest chociażby lokalizacja czy obiekty, które znajdują się na fotografii.

Jak najbardziej możemy stwierdzić, że Zdjęcia Google wyposażone są w rozbudowaną i dopracowaną wyszukiwarkę. Tylko, że ta wysoka jakość nie dotyczy każdej sytuacji. Jak wynika z opublikowanych zgłoszeń, niedawno wyszukiwarka uległa awarii i – co warto zaznaczyć – poszkodowani użytkownicy musieli poczekać trochę czasu, aby pozbyć się problemu. Po prostu wyszukiwarka nie wyświetlała żadnych wyników, a jeśli już to robiła, to pokazywane wyniki były błędne.

Użytkownicy wskazują, że funkcja wyszukiwania przestała działać w pewnym momencie między wydaniem aplikacji w wersji 6.93.0.657009179 a wersją 6.95.0.663027175. Oznacza to, że błąd prawdopodobnie występuje od minimum 20 dni. Tak, niektórzy doświadczali błędów przez dość długi okres, czekając na opdowiednią poprawkę wydaną przez Google.

Korzystasz z aplikacji Zdjęcia Google? Koniecznie ją zaktualizuj

Należy mieć na uwadze, że omawiany błąd nie występował u wszystkich użytkowników, ale raporty sugerują, że jednak część osób musiała się z nim męczyć. Jeśli jesteś w gronie tych poszkodowanych użytkowników, to koniecznie zainstaluj najnowszą wersję aplikacji z Google Play. Błąd nie powinien już występować.

Pozostali również powinni sprawdzić, czy mają zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji Zdjęcia Google. Warto pamiętać, że nawet niewielka aktualizacja może zawierać ważne poprawki stabilności i bezpieczeństwa.