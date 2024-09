Nowa funkcja w aplikacji Zdjęcia Google. Zaoszczędzisz dużo czasu

Aplikacja Zdjęcia Google regularnie wzbogaca się o nowe funkcje, dzięki którym zwiększa się jej funkcjonalność. Część z nich pozwala też użytkownikom zaoszczędzić czas na poszukiwaniu konkretnych materiałów. Właśnie na tym skupiło się Google w najnowszej aktualizacji tego programu.

Aplikacja Zdjęcia Google ułatwi znalezienie zdjęć, których szukasz

Już od dłuższego czasu aplikacja Zdjęcia Google oferuje wyszukiwarkę. Wystarczy w niej wpisać na przykład „choinka” albo „autobus” i po chwili wyświetlą się wszystkie zdjęcia, na których widnieje szukany obiekt, podobnie jak fotografie i zrzuty ekranu, których znajduje się wpisane słowo.

Wyszukiwarka zdecydowanie ułatwia odnalezienie szukanych zdjęć, szczególnie jeśli czyjaś biblioteka jest pokaźna. Odpowiedzialna za ten program firma postanowiła jednak stworzyć narzędzie, dzięki któremu można wpisać bardziej „skomplikowaną” frazę, a nie jedno słowo kluczowe, by ograniczyć wyniki wyszukiwania i dzięki temu szybciej znaleźć konkretną fotografię.

Jako przykłady Google podaje opisowe frazy Alicja i ja śmiejemy się, spływ kajakowy po jeziorze otoczonym górami i Emma maluje na podwórku. Ponadto użytkownicy mogą wybrać sortowanie wyników wyszukiwania według daty lub trafności, co dodatkowo może przyspieszyć znalezienie szukanego zdjęcia, jeśli ktoś kojarzy, kiedy mogło zostać zrobione.

Początkowo ten nowy sposób wyszukiwania fotografii w aplikacji Zdjęcia Google będzie działał wyłącznie w języku angielskim na urządzeniach z Androidem i iOS, ale w nadchodzących tygodniach lista obsługiwanych języków ma być sukcesywnie wydłużana. Można spodziewać się, że polski także się na niej znajdzie, gdyż już teraz działa wyszukiwanie z wykorzystaniem fraz kluczowych w języku polskim.

Zapytaj Zdjęć z Gemini dostępne dla pierwszych użytkowników

Równocześnie gigant z Mountain View poinformował, że wybrani użytkownicy w Stanach Zjednoczonych zyskali dziś dostęp do nowej funkcji Zapytaj Zdjęć z Gemini (aktualnie jest ona dostępna w formie eksperymentalnej). Ona również jest związana z wyszukiwaniem fotografii, lecz to zdecydowanie bardziej zaawansowane rozwiązanie z uwagi na wykorzystywanie możliwości modelu Gemini.

Funkcja Zapytaj Zdjęć z Gemini jest bowiem w stanie rozpoznać elementy na zdjęciach i kontekst, a nie jedynie znaleźć szukany element na fotografiach. Użytkownik może na przykład zapytać Co jedliśmy w hotelu w Stanley? – aplikacja Zdjęcia Google nie tylko wyświetli zdjęcia, pasujące do tego zapytania, ale też rozpozna i poda, co się na nich znajduje (w tym przypadku nazwy i rodzaje potraw).

Co więcej, w sytuacji, gdy wyniki wyszukiwania mimo wszystko nie będą w pełni satysfakcjonujące, można zadać dodatkowe pytania lub doprecyzować, jaką informację chce się uzyskać, podobnie jak ma to miejsce w przypadku korzystania z Gemini. Na tę chwilę Amerykanie nie wspominają jednak o dostępności funkcji Zapytaj Zdjęć w Polsce.