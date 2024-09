Jak wymienić baterię w iPhone 16? Apple pokazało instrukcję

Apple udostępniło instrukcje wymiany baterii w smartfonach z linii iPhone 16, a także cały przewodnik z listą narzędzi, gdyby trzeba było naprawić w smartfonie coś jeszcze. Cały proces nie jest długi i skomplikowany. Czego potrzebujesz, aby wymienić baterię w iPhone?

Wymiana baterii w iPhone 16

Regulacje Unii Europejskiej, a dokładnie to rozporządzenia bateryjne nr. 2023/1542 nałożyło na producentów smartfonów wymóg skonstruowania urządzeń tak, aby użytkownik końcowy mógł swobodnie i bez specjalistycznych narzędzi wymieniać w nim baterie. Cel tego rozporządzenia był prosty: wydłużenie żywotności sprzętu i sprawienie, że ludzie będą je o wiele rzadziej wymieniać. Nałożenie tych przepisów na producentów wymusiło na Apple zmianę w podejściu do konstrukcji iPhone’ów.

Przy okazji premiery iPhone 16 i iPhone 16 Plus dowiedzieliśmy się również, że najnowsza seria smartfonów od Apple będzie miała prostszy proces wymiany baterii. Teraz amerykański gigant technologiczny opublikował instrukcję. Zawiera ona listę niezbędnych rzeczy, a także opisany proces krok po kroku. Oto lista rzeczy, które potrzebujesz:

bateria 9 V,

zaciski do baterii 9 V (923-10726),

prasa do akumulatorów (923-02657),

chusteczki z etanolem lub alkoholem izopropylowym (IPA),

sonda nylonowa (czarny drążek 922-5065) lub przyssawka,

okulary ochronne z osłonami bocznymi,

piasek,

pojemnik z piaskiem.

Jak wymienić baterię w iPhone 16?

Zgodnie z oczekiwaniami użytkowników, a także zapewne regulatorów w Unii Europejskiej, Apple oprócz informacji, co potrzebujesz do wymiany baterii, pokazało również krok po kroku, co powinieneś zrobić, żeby prawidłowo wykonać cały proces. Tak dla przykładu wyglądają pierwsze dwa punkty w instrukcji demontażu starej baterii:

Pierwsze kroki w wymianie baterii w iPhone 16 (źródło: Apple)

Z kolei np. do montażu baterii w iPhone 16 będziesz potrzebował prasy, a całość prezentuje się tak:

Tak wygląda prasa do wymiany baterii (źródło: Apple)

Apple sugeruje również, że warto skorzystać z asystenta naprawy, które ukończy proces w przypadku wybranych nowych i używanych części. Amerykański gigant nie zapomniał również o stworzeniu listy narzędzi potrzebnych do naprawy innych rzeczy w iPhone 16. Lista obejmuje m.in.:

tylną osłonę ochronną,

uchwyt do usuwania kleju,

matę ESD,

bit JCIS do wkrętarki stacjonarnej.

Oczywiście firma Tima Cooka opublikowała również instrukcje do pozostałych modeli z tegorocznej linii – iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro i 16 Pro Max.