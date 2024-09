Google TV zmienia wygląd. Zniknął jeden z elementów interfejsu

Aplikacja Google TV na Androida otrzymała kolejne zmiany w wyglądzie. Deweloperzy opracowali aktualizację, która usunęła pasek wyszukiwania. Co pojawiło się w jego miejsce? Czy szykowane są jakieś kolejne zmiany?

Google TV bez paska wyszukiwania

Od bardzo długiego czasu aplikacja Google TV skierowana na urządzenia z systemem operacyjnym Android miała dość standardowy, ale już nieco przestarzały, wygląd. Na głównym ekranie mieliśmy horyzontalny, rozciągnięty pasek wyszukiwania na całą szerokość okna. Swoim wyglądem przypominał dość mocno pasek z wyszukiwarki Google. Obok była ikonka profilu, a także ikonka odpowiedzialna za aktywowanie funkcji wyszukiwania głosowego.

Deweloperzy odpowiedzialni za rozwój aplikacji Google TV stwierdzili jednak, że jest to dość przestarzały wygląd i nie odpowiada on obecnym standardom. Nowy design, nad którym pracowali, usunął pasek wyszukiwania i zastąpił go przesunięciem napisu „Google TV” do lewej, a po prawej obok ikony profilu znajduje się ikonka „lupy”, która aktywuje funkcje wyszukiwania.

Nowy wygląd Google TV (źródło: Maciej Paszkiewicz / Tabletowo.pl)

Nowy wygląd to nie koniec zmian

Sam nowy wygląd głównego ekranu aplikacji Google TV w wersji na Androida to nie jedyna zmiana, jaka zaszła w aktualizacji. Po uruchomieniu wyszukiwania pojawia się siatka z opisem „przeglądaj gatunki”, a także paskiem wyszukiwania, gdzie można wpisać interesujące nas hasło, czy też tytuł wideo. Jeżeli wpiszemy np. „fantasy”, to wyskoczą nam proponowane filmy i seriale z tego gatunku, od najpopularniejszych aż przez te proponowane na podstawie naszej historii oglądania.

To kolejna aplikacja, gdzie wygląd został zmieniony poprzez usunięciu pasku wyszukiwania. Najpopularniejszym przykładem jest zdecydowanie Sklep Play. Deweloperzy tej aplikacji na taki ruch zdecydowali się już jakiś czas temu i nie wygląda na to, żeby te zmiały miały zostać wycofane. Zdaje się, że to trend, który będzie postępował i być może wkrótce inne aplikacje również dostaną taką aktualizację.

Warto również przypomnieć, że w ostatnim czasie Google TV do funkcji „freeplay” dodało kilka nowych, bezpłatnych kanałów. Co prawda na razie jest to ekskluzywna opcja jedynie dla USA, ale kto wie, być może wkrótce będzie dostępna również w Europie?