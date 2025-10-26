Bilety na pociąg i autobus w jednej aplikacji. Koleo z ważną nowością

Aplikacja Koleo doczekała się kolejnej przydatnej zmiany. Użytkownicy mogą teraz kupić bilet również na autobus.

Koleo łączy siły z FlixBusem

Co prawda, preferuję prywatny transport i zazwyczaj poruszam się samochodem, ale lubię też wybrać się na wycieczkę pociągiem. Od kilku lat bilety na pociąg kupuję tylko w aplikacji Koleo. Po prostu jest wygodnie i szybko. Natomiast, gdy jeszcze korzystałem z iPhone’a i Apple Watcha, to naprawdę podobała mi się możliwość przechowywania biletu na smartwatchu. Podczas kontroli nie musiałem nawet wyciągać smartfona z kieszeni.

Zdecydowanie jest to jedna z moich ulubionych aplikacji. Cieszy więc fakt, że w Koleo można kupić bilety PKP Intercity, a także obsługiwane są Kolejne Mazowieckie, Koleje Dolnośląskie, Koleje Wielkopolskie czy Łódzka Kolei Aglomeracyjna i wiele więcej. Nie trzeba więc mieć kilku aplikacji, aby ogarnąć transport w różnych miejscach.

Teraz do listy przewoźników dołącza FlixBus, czyli możliwość zakupienia biletów na autobusy. Warto zaznaczyć, że wspierane są zarówno przejazdy po Polsce, jak i zagraniczne wyjazdy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w aplikacji Koleo kupić bilet na pociąg z Łowicza do Warszawy i następnie bilet na autobus FlixBus do Rygi.

screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Bilety na autobusy FlixBus dostępne są już w aplikacji w tym samym miejscu, co bilety na pociąg. Wystarczy wpisać miejsce, z którego zamierzamy ruszyć i punkt docelowy, a następnie z listy wybieramy interesujące nas połączenie. Na koniec pozostaje kupić bilet, wybierając jedną z obsługiwanych metod płatności.

Jeśli jeszcze nie widzisz nowej funkcji, to sprawdź czy posiadasz najnowszą wersję aplikacji Koleo. Aktualizację można pobrać z Google Play (Android), a także z App Store (iOS).

Promocja z okazji rozpoczęcia współpracy

Pierwszych 10 tys. osób, które kupią bilet FlixBusa przez aplikację Koleo dostaną 15% zniżki. Oferta dotyczy podróży do 31 marca 2026 roku, z krótką przerwą świąteczną – od 18 grudnia 2025 roku do 6 stycznia 2026 roku. Promocją objęte są trasy po Polsce, a także tzw. cross-border z Polski, czyli przykładowo Polska – Czechy lub Polska – Litwa.