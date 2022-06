HTC oficjalnie zapowiedziało premierę nowego smartfona! Będzie inny niż wszystkie

To wyjątkowo rzadkie zjawisko – HTC zapowiedziało premierę nowego smartfona. Tajwański producent ponownie przygotowuje „wyjątkową” propozycję, która będzie przeznaczona dla fanów najnowszych technologii.

HTC zapowiedziało premierę nowego smartfona z VIIVERSE

Mimo że oferta producenta z Tajwanu jest dość mocno ograniczona (aktualnie na próżno szukać w niej nowego, high-endowego modelu), to nie rezygnuje on z produkcji smartfonów. Firma ponownie przygotowuje urządzenie, które nie będzie skierowane do masowego klienta, a jedynie do fanów najnowszych technologii.

Na oficjalnym profilu HTC Taiwan na Facebooku pojawiła się zapowiedź premiery nowego smartfona marki. Urządzenie zadebiutuje już 28 czerwca 2022 roku, a raczej „w końcu”, gdyż mówiło się, że jego prezentacja zaplanowana była na kwiecień br. Opóźniła się jednak ze względu na kryzysową sytuację, związaną z pandemią i załamaniem się łańcuchów dostaw.

źródło: HTC Taiwan

Na plakacie-zapowiedzi, obok nazwy producenta, widnieje również napis VIVERSE, które jest ekosystemem metaverse, który łączy ludzi ze wszystkich środowisk z otwartym i dostępnym wirtualnym światem. Celem producenta jest łączenie jednostek i społeczności w metawszechświecie, aby umożliwić interakcje w nowych, wirtualnych światach przy użyciu dowolnego urządzenia.

Nowy smartfon HTC może przenieść użytkownika do wirtualnego świata

Nadchodzący smartfon będzie zatem zapewne kolejnym narzędziem, pozwalającym przenieść się do wirtualnego świata. Metaverse już od miesięcy jest bardzo popularnym tematem – niektórzy twierdzą nawet, że to przyszłość, do której (prędzej czy później) się wszyscy przeniesiemy. Można jednak z tym polemizować – dwa lata pandemii i liczne lockdowny dały się we znaki ludziom na całym świecie. Kiedy tylko pozwolono im wyjść z domów, chętnie ruszyli na spotkania z rodziną i znajomymi.

Metaverse również pozwoli to zrobić… w świecie wirtualnym. Osobiście jednak wciąż trudno mi uwierzyć, żeby stało się ono „nową rzeczywistością”, w której będziemy żyć na co dzień… nie ruszając się z domu. Prawda jest bowiem taka, że człowiek to istota społeczna i łaknie osobistych spotkań z innymi ludźmi oraz osobistego doświadczania różnych rzeczy.

Metaverse mimo wszystko może odnieść (umiarkowany) sukces – firmy i usługodawcy mogą za jego pośrednictwem zaoferować nowe doświadczenia, lecz raczej będą one stanowić fajny dodatek do życia w realu niż alternatywę dla niego.

To kolejny smartfon HTC nie dla każdego

HTC jest jedynym producentem, który kontynuuje wprowadzanie na rynek smartfonów nie dla każdego. W 2018 i 2019 roku do oferty marki dołączyły modele Exodus 1 i Exodus 1s z technologią blockchain, skierowane przede wszystkim do osób zainteresowanych kryoptowalutami (ten pierwszy najpierw był sprzedawany właśnie za kryptowaluty, dopiero później można go było kupić za „normalne pieniądze”).

Nie wiadomo, jak dużą popularnością cieszyły się te smartfony HTC, ale najwyraźniej niewystarczająco dużą, aby producent przygotował kolejne modele z tej serii. Skoro jednak ten pomysł widocznie nie wypalił, to może uda się z VIVERSE? Zobaczymy, choć niejedna firma próbowała już przekonać klientów do korzystania z VR – nawet Samsung zrezygnował ze swoich gogli VR. Oczywiście VR to nie to samo co metaverse (to ostatnie jest bowiem bardziej interaktywne i społeczne oraz daje większe możliwości), lecz mimo wszystko są to spokrewnione technologie. Czas pokaże.