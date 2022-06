Kupisz Xiaomi, odbierzesz za darmo tam, gdzie Ci wygodnie

Zakupy online są wygodne, a na dodatek często przez internet można kupić coś taniej niż w sklepie stacjonarnym. Dodatkową zachętą do robienia zakupów w sieci jest darmowa wysyłka. Najnowsza promocja na urządzenia Xiaomi z pewnością spotka się więc z zainteresowaniem klientów.

Darmowa dostawa urządzeń marki Xiaomi

Jeden z oficjalnych dystrybutorów urządzeń Xiaomi, sklep Mi-Home.pl, nawiązał współpracę z usługą ORLEN Paczka. Informacja ta sama w sobie nie byłaby może czymś, co zasługiwałoby na huczne ogłoszenie (chociaż każda dodatkowa opcja dostawy jest dobrą wiadomością dla kupujących), jednak z tej okazji przygotowano dla klientów bardzo atrakcyjną promocję.

Otóż (prawie) wszystkie urządzenia, zakupione w sklepie Mi-Home.pl w dniach od 10 czerwca aż do 31 lipca 2022 roku, zostaną dostarczone bezpłatnie do wybranego przez klienta punktu ORLEN Paczka. Co ważne, wartość zamówienia nie ma żadnego znaczenia – może to być nawet akcesorium za kilka-kilkanaście złotych, jak i sprzęt za czterocyfrową kwotę.

Sklep Mi-Home.pl zastrzega jednak, że bezpłatna dostawa w ramach usługi ORLEN Paczka może nie być dostępna dla każdego produktu, ponieważ dostawa do punktu odbioru jest ograniczona gabarytami przesyłki (mowa tu na przykład o telewizorach, które mogą nie zostać dostarczone do każdego punktu odbioru).

Co to jest ORLEN Paczka?

Wbrew pozorom ORLEN Paczkę można odebrać nie tylko na stacjach benzynowych PKN Orlen, ale w sumie w aż ponad 6500 punktów odbioru w całej Polsce. Są to również kioski i saloniku RUCH oraz oznaczone logo ORLEN Paczki punkty partnerskie. Ich lokalizację można sprawdzić na stronie internetowej usługi.

Orlen deklaruje, że czas dostawy ze sklepów internetowych wynosi od 1 do 2 dni roboczych (od klientów indywidualnych i Vinted od 1 do 3 dni roboczych). Klient ma na odbiór przesyłki 3 dni od otrzymania informacji o jej przybyciu do punktu odbioru lub automatu paczkowego (w drugim przypadku można wydłużyć czas na odbiór).

Ponadto osoby korzystające z tej usługi mogą pobrać i zainstalować na swoim smartfonie aplikację ORLEN Paczka – program jest dostępny w Sklepie Google Play na system Android oraz w Apple App Store na iOS. W przypadku dodatkowych pytań warto przejrzeć wyczerpującą sekcję FAQ.