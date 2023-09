Pokemony zapraszają na nowe wydarzenie. Spodziewajcie się wysypu Clefairy!

Każdy żyjący na Ziemi człowiek lubi się dobrze wyspać. W związku z początkiem astronomicznej jesieni, twórcy gier z serii Pokemon zapraszają na wyjątkowe wydarzenia, rozgrywające się w ostatniej dużej grze studia oraz w aplikacji do snu.

Wyjątkowy, kosmiczny Pokemon

Pod numerem 35. w Pokedeksie kryje się Clefairy – stworek, który zaliczony został najpierw do typu „normalnego”. Od szóstej generacji, wraz ze swoją formą podstawową Cleffą oraz ewolucją Clefable, zasila listę Pokemonów typu „wróżkowego”. Już w anime w latach 90. i w drugiej generacji (Gold, Silver i Crystal) traktowano tego uroczego stworka jako istotę pozaziemską i powiązaną w jakiś sposób z księżycem.

Stadko Clefairy w najnowszej części serii – Scarlet/Violet (Źródło: Pokemon)

Fanów kieszonkowych potworów nie powinno zatem dziwić, że w związku z równonocą jesienną i zbliżającą się pełnią Księżyca, w Paldei i Kitakami, miejscach dostępnych w najnowszej odsłonie Pokemonów Scarlet/Violet, zaroi się od Clefairy.

Wydarzenie rozpocznie się o północy w najbliższy piątek, 29 września i potrwa do końca 1 października do godziny 23:59. Jeżeli chcecie wziąć udział w evencie, musicie wejść na Poke Portal, wybrać sekcję „Mystery Gift” i kliknąć na „Sprawdź Poke Portal News”. Do pobierania wiadomości nie potrzebujecie aktywnego członkostwa Nintendo Switch Online.

The Pokemon Company zwraca uwagę, że do wzięcia udziału w wydarzeniu nie musicie posiadać wydanego niedawno dodatku The Hidden Treasure of Area Zero, ale niewykluczone, że w przyszłości pojawią się wydarzenia, do których nie uzyskacie dostępu bez wykupienia DLC.

Wyśpij się i zgarniaj punkty

Wydane w lipcu tego roku Pokemon Sleep to aplikacja do śledzenia snu, która korzysta z tematyki japońskich stworków, aby poprawić nasze nawyki podczas nocnego procesu regeneracji. Zbieramy w niej Moc Senności, karmimy naszego Snorlaxa w trakcie dnia czy zaprzyjaźniamy się z innymi stworkami, oferując im PokeCiastka.

Właśnie dziś rozpoczynają się w Pokemon Sleep obchody Dnia Dobrego Snu. Z tej okazji od dziś do 29 września do godziny 4:00 i od 30 września od godziny 3:59 do 1 października do godziny 4:00 mnożnik zdobywanej Mocy Senności wzrośnie do wartości 1,5. W trakcie dnia z pełnią Księżyca, czyli 29 września, od godziny 4:00 do września do godziny 3:59 zdobędziemy natomiast dwa razy więcej Mocy Senności.

Szkoda że nie pojawiło się żadne wydarzenie skierowane do grających w Pokemon GO. Z drugiej strony, niedawno wystartował event Out to Play. Nie jest on powiązany z ziemskim satelitą ani równonocą jesienną, ale z pewnością sprawia, że ci, którzy spędzają czas z kieszonkowymi stworami w sposób bardziej aktywny, też mają co robić.