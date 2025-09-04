Darmowy ChatGPT z nową funkcją. Koniec z bałaganem

Do darmowej wersji ChatGPT dołącza nowa funkcja, za którą dotychczas trzeba było zapłacić. Dzięki niej zorganizujesz, pogrupujesz i uporządkujesz swoje czaty z botem. Zobaczcie, jak łatwo można pozbyć się bałaganu. Wreszcie!

Dzięki nowej funkcji ChatGPT możesz posegregować swoje rozmowy z botem

Przyznam się szczerze – jestem chodzącym chaosem. Uwielbiam zabierać się za wiele rzeczy, ale potem dość trudno mi nad nimi wszystkimi zapanować. Podobnie sprawa wygląda w narzędziu ChatGPT. Lubię poruszać z botem wiele tematów, zadawać pytania dotyczące nauki, poznawać ciekawostki, ale też prosić o pomoc i wskazówki, np. przy organizacji wyjazdów.

Z racji, że dość często zachowuję przeprowadzone z botem rozmowy i zostawiam je „na później”, moja lista czatów jest naprawdę długa. Co gorsza – gdy nastąpi to „później”, odnalezienie właściwego tematu graniczy z cudem. Na szczęście dziś moim oczom ukazała się wspaniała funkcja, na którą czekałam od dawna. OpenAI zdecydowało się na dołączenie opcji o nazwie Projekty do darmowej wersji ChatGPT. Jedynym warunkiem, aby z niej skorzystać, jest konieczność zalogowania się do konta.

Projekty to nic innego, jak specjalne foldery – OpenAI nazywa je przestrzeniami roboczymi. Możecie samodzielnie nadać im nazwę, np. Praca, Dom, Rodzina, Zakupy, Ciekawostki – jakąkolwiek sobie wymarzycie, a następnie przenosić przeprowadzone z botem Czaty lub od razu w tej „kategorii” tworzyć nowe.

Projects in ChatGPT are now available to Free users.



In addition, we’ve added:

– Larger file uploads per project (up to 5 for Free, 25 for Plus, 40 for Pro/Business/Enterprise)

– Option to select colors and icons for more customization

– Project-only memory controls for more… pic.twitter.com/GGygJuBify — OpenAI (@OpenAI) September 3, 2025

Jak poukładać swoje czaty w ChatGPT?

Jeśli chcesz wreszcie uporządkować swoje rozmowy, po prostu otwórz ChatGPT na dowolnym urządzeniu i zaloguj się. Funkcja jest już dostępna zarówno w aplikacji mobilnej, jak i w wersji przeglądarkowej. I co chyba najważniejsze – Projekty stworzone na komputerze będą wyświetlały się również w aplikacji na smartfonie.

Funkcja Projekty w ChatGPT (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Sekcję Projektów znajdziesz w rozwijanym menu po lewej stronie. Aby stworzyć pierwszy (i każdy kolejny) folder, należy kliknąć w „Nowy projekt” (ikona folderu z plusikiem), a następnie wpisać nazwę projektu. W moim przypadku jest to np. katalog „Plany wakacyjne”, gdzie postaram się przenieść wszystko, co dotyczy zwiedzania, sposobów dojazdu czy atrakcji, z których warto skorzystać przy okazji wyjazdu.

Dodawanie starszych czatów do Projektu można wykonać na kilka sposobów:

przeciągnąć wybrany czat z listy i upuścić na wybranym Projekcie (na komputerach),

najechać na wybrany czat i kliknąć w trzy kropki, a następnie kliknąć „Dodaj do projektu” i wybrać odpowiedni projekt (na komputerach),

przytrzymać palec na nazwie czatu i wybrać „Dodaj do projektu” (na smartfonach),

bezpośrednio w czacie wybrać trzy kropki (w prawym górnym rogu) i wybrać opcję „Dodaj do projektu” (na smartfonach i komputerach).

Utworzone Projekty wyświetlają się w menu z lewej strony menu – w tym miejscu możemy też rozwinąć listę, żeby podejrzeć czaty, jakie tam już dodaliśmy. Po kliknięciu w wybrany folder na ekranie głównym wyświetla się lista czatów oraz opcja rozpoczęcia nowej rozmowy w tym katalogu. Przydatną funkcją jest też możliwość dodawania plików związanych z danym katalogiem.

OpenAI sukcesywnie dodaje funkcje do bezpłatnej wersji ChatGPT. Od kwietnia 2025 roku możemy korzystać np. z opcji Rozumuj, która sprawia, że sztuczna inteligencja nieco głębiej i dokładniej analizuje poruszony z użytkownikiem temat.