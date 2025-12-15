Potrzebna krawcowa? Teraz w każdej Żabce

Żabka wdrożyła nową usługę do swoich sklepów. Teraz Twoje ubrania mogą zyskać drugie życie – bez względu na to czy zostały uszkodzone, czy chcesz je lepiej dopasować do swoich wymiarów.

Już nie musisz szukać krawcowej – wystarczy wybrać się do Żabki

Sieć sklepów Żabka znana jest z wielu pomysłów, które na pierwszą chwilę mogą wydawać się zaskakujące, a nawet trochę dziwne. Z czasem jednak widać, że nowe usługi są potrzebne i zyskują mnóstwo fanów. W ciągu ostatnich miesięcy w aplikacji Żappka pojawiła się m.in. możliwość zakupu biletu na komunikację miejską, wykupienia ubezpieczenia turystycznego czy nawet zamówienia taksówki Freenow.

Teraz Żabka zaanonsowała kolejną nowość – i podejrzewam, że zaskoczy Cię podobnie jak mnie. Wśród usług pojawiły się poprawki krawieckie, oferowane przy współpracy z woshwosh. Jak twierdzą przedstawiciele Żabki, dzięki usłudze ulubione ubrania mogą odzyskać drugie życie.

W praktyce usługa krawiecka ma być szybka i wygodna, zarówno dla klientów, jak i osób pracujących w sklepie. Jak ma to działać? Wystarczy, że wejdziesz na stronę internetową, złożysz zamówienie online i nadasz paczkę z odzieżą w sklepie Żabka, a firma przekaże je do wykwalifikowanych, profesjonalnych krawców, zatrudnionych w pracowniach woshwosh.

Usługa odnawiania ubrań (źródło: Żabka)

Jakie usługi krawieckie wykona dla Ciebie Żabka i woshwosh?

Lista usług krawieckich w Żabce obejmuje m.in. przeszycie guzików, wymianę suwaka, naprawę kieszeni, cerowanie spodni, reperację szlufek, a nawet skracanie spodni, spódnic i sukienek. Warto wspomnieć, że na stronie internetowej znajdziesz też usługi obuwnicze, takie jak wymiana zapiętek i wkładek, pielęgnacja butów sportowych, eleganckich, letnich i zimowych, a także odnowa obuwia oraz pielęgnowanie toreb.

Po wybraniu rodzaju usługi musisz opisać dane ubranie, w tym wspomnieć o marce, rodzaju, kolorze i znakach szczególnych. Co ważne, w ramach jednego zamówienia możesz skorzystać z wielu usług i przesłać więcej niż jedno ubranie – po prostu gromadzisz je w koszyku zakupowym. Po dokonaniu wyboru wystarczy zdecydować się na sposób wysyłki oraz odbioru, a następnie zapłacić za usługę i udać się do sklepu.

Ważna wiadomość dla użytkowników aplikacji Żappka

Żabka informuje również swoich klientów o zbliżającym się procesie wygaszania żappsów, który zaplanowano na noc z 2 na 3 stycznia 2026 roku. Oznacza to, że punkty zgromadzone przed 31 października 2025 roku należy wykorzystać do 2 stycznia 2026 roku – w innym przypadku zostaną bezpowrotnie utracone. Ponadto wszystkie aktywne, ale niewykorzystane dotychczas kupony, zostaną dezaktywowane.