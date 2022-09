Gra, która uderzy do głowy, za darmo. Nie tylko dla pełnoletnich graczy

Epic Games Store ma to do siebie, że lubi rozdawać graczom nietypowe produkcje. Tak jest również i teraz, ponieważ Hundred Days to intrygujący symulator winiarstwa. Produkcję odbierzecie za darmo przez najbliższy tydzień, dlatego przyjrzyjmy się jej nieco bliżej.

Lepiej niż w Kanie Galilejskiej

Hundred Days to gra, która pozwala na objęcie kontroli nad świeżo utworzoną winiarnią. Jakby nie patrzeć, produkcja wina to bardzo zaawansowany proces. Najpierw należy wybrać gatunek winorośli, jaki będziemy chcieli uprawiać. Następnie trzeba nauczyć się sposobu jego pielęgnacji oraz pełnego kalendarza zbiorów. To jednak ciągle nie wszystko, ponieważ równie ważny jest też sam rynek. Nawet najlepsze wino nie sprzeda się dobrze, jeśli zabraknie nam solidnych umiejętności w temacie marketingu.

Jak na grę oferowaną pierwotnie za 89 złotych, Hundred Days wygląda na zaskakująco złożony tytuł. Choć mamy do czynienia z minimalistyczną stylistyką oprawy graficznej, przypominającej nawet fantastyczne art of rally (2020). Symulator winiarni pozwala na dobór takich detali, jak kształt i kolor butelki, oglądanie statystyk uprawianych winorośli, a także tworzenie ich zupełnie nowych szczepów – tu za pomocą osobnego dodatku, też dostępnego za darmo w Epic Games Store.

Za darmo, tylko na PC

Jest to szalenie interesujące, że taka produkcja wyszła poza komputery PC. Hundred Days trafiło bowiem także na mobilne systemy Android oraz iOS, przenośną konsolę Nintendo Switch i platformy stacjonarne – PlayStation 4 i PlayStation 5. Urok posiadania komputera jest jednak taki, że tylko na nim w symulator winiarstwa zagracie bezpłatnie.

Hundred Days będzie dostępne za darmo w Epic Games Store od 8 września 2022 roku, od godziny 17:00, przez tydzień, czyli do 15 września, do godziny 16:59. Jest to również jedyna gra w tej ofercie cyfrowego sklepu – gracze mogą ponadto odebrać pakiet darmowej zawartości do Realm Royale Reforged, bezpłatnego battle-royale.

Trudno było się spodziewać, że będzie lepiej po tygodniu z trzema wielkimi produkcjami. Tylko ostatnio otrzymaliśmy Shadow of the Tomb Raider (2018), Knockout City (2021) oraz Submerged: Hidden Depths (2020). To zdecydowanie jeden z lepszych pakietów gier za darmo, jaki pojawił się na tej platformie. A teraz cóż – rób wino, a potem pij wino!