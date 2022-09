Przeżyj niezapomnianą przygodę z Larą Croft. I to za darmo!

Choć powoli zbliża się czas, że do szafy wrzucimy wakacyjne klapki, a wyciągniemy cieplejsze swetry i spodnie z długą nogawką, to darmówki od Epic Games Store na ten tydzień jeszcze trochę nas zatrzymają w klimacie dalekich podróży.

Lara Croft w drodze do stania się Tomb Raider

Pierwszą i zarazem najbardziej imponującą propozycją od Epica jest Shadow of the Tomb Raider. Jest to ostatnia część nowej trylogii zapoczątkowanej w 2013 roku. W tej odsłonie słynna archeolożka próbuje zapobiec apokalipsie zapowiedzianej przez Majów. Oczywiście nie będzie to wcale takie łatwe. Na drodze stanie jej bowiem organizacja paramilitarna Trójca, które nie w smak obecny porządek świata.

Nowa trylogia znacznie odbiega od tego, z czego kojarzymy części Tomb Raidera, które powstawały jeszcze w XX wieku. Zamiast powietrznych akrobacji, strzelania do dinozaurów i luźnej atmosfery mamy nieco bardziej mroczny klimat, półotwarty świat, skradanie, crafting i polowanie na zwierzęta.

Gra została ciepło przyjęta przez recenzentów na całym świecie, choć o rewolucji w formule nie było mowy. Od premiery w 2018 roku ani twórcy Shadow of the Tomb Raider, Eidos Montreal, ani odpowiedzialne za poprzednie części (od czasów Tomb Raider: Legenda) Crystal Dynamics nie pokazało nowej gry z serii. Embracer Group, które 26 sierpnia sfinalizowało zakup Crystal Dynamics oraz innych aktywów od Square Enix na kwotę 300 mln dolarów wyraziło zainteresowanie kolejnymi częściami franczyzy Tomb Raider (oraz Legacy of Kain, ale my tu nie o tym).

Zbadaj zatopione ruiny lub zagraj w zbijaka

A jeżeli macie ochotę na coś mniej znanego lub szukacie czegoś bardziej relaksującego, Epic ma dla Was coś jeszcze. W przygodowym Submerged: Hidden Depths pokierujecie Miku. To dziewczyna, obciążona tajemniczą mocą. Kroku dotrzymuje jej Taku, który pomaga jej radzić sobie z wiążącą się z tym odpowiedzialnością. Będziemy wspinać się po opuszczonych budynkach, pływać po zatopionym mieście i poznawać historię dwójki bohaterów. Całość prezentuje się naprawdę sympatycznie – wierzę więc, że część z Was da grze szansę.

Ostatnią oferta, jaką przygotował dla nas Epic w ramach darmowego rozdawnictwa jest. Knockout City. „Ale przecież ta gra już jest darmowa”, powiecie. Owszem, tytuł przeszedł na model free-to-play jakiś czas temu. Chcąc jednak zachęcić graczy do wypróbowania Knockout City poprzez Epic Games Store, będziecie mogli odebrać darmowy pakiet przedmiotów na który składa się:

Strój Kaiju Terror,

Maskę Armazillo,

Rękawice Kaiju Claws,

Pozę City Crusher,

Ikonę gracza Armazillo,

Logo drużyny Nuclear Fallout.

Mam nadzieję, że dacie szansę Knockout City i bez tego. To świetny tytuł multiplayer, gdzie zamiast karabinów i granatów mamy piłkę, i zasady przypominające szkolnego zbijaka. Żeby poprowadzić drużynę do zwycięstwa trzeba zwodzić przeciwnika, wykazać się pracą zespołową i odpowiednim refleksem.

Na skorzystanie z promocji na Epic Games macie czas od dziś, 1 września godz. 17:00 do 8 września do 16:59. Po tym terminie z pewnością czeka nas kolejna porcja darmówek.

Przypominamy też, że od 1 do 5 września można odebrać klasyczną Mafię za darmo ze Steam! I tak to się powoli kręci w tym giereczkowie…