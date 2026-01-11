YouTube nieco namiesza, ale ma być bardziej intuicyjnie

Google przedstawiło zmiany, które dotyczą udoskonalenia YouTube. W założeniach użytkownicy mają otrzymać skuteczniejsze narzędzia wyszukiwania.

Zmiany w filtrach wyszukiwania na YouTube

Mamy do czynienia z platformą oferującą ogromną bazę filmów, których przybywa z każdą minutą. Oznacza to, że znalezienie interesującego nas materiału nie zawsze jest łatwe. Z pomocą przychodzi jednak wbudowana wyszukiwarka, a także zestaw filtrów pozwalających zawęzić wyniki.

Google, w ramach najnowszej aktualizacji, postanowiło skupić się właśnie na filtrach. Firma w opublikowanej informacji podkreśla, że teraz ma być bardziej efektywnie i intuicyjnie. Celem jest wyposażenie użytkowników w skuteczniejsze narzędzia wyszukiwania, które mają pomóc w sprawniejszym znajdowaniu konkretnych treści.

Co dokładnie zmienia się w filtrach na YouTube?

Pozostaje wreszcie przejść do konkretów, bowiem – jak podejrzewam – puste hasła o ulepszeniu raczej nie przedstawią zmian we właściwy sposób. Po pierwsze, w sekcji Typ pojawił się filtr Shorts, który oczywiście pozwala wyszukiwać wyłącznie krótkie filmy z pominięciem dłuższych, bardziej klasycznych materiałów.

Zamiast dotychczasowej sekcji Sort By (Sortuj według) wprowadzono sekcję Prioritize, co według Google ma zapewnić poprawę użyteczności. Ponadto opcja sortowania View count (Liczba wyświetleń) została przemianowana na Popularity (Popularność) – systemy Google pod uwagę mają brać liczbę wyświetleń filmu, ale też inne istotne dane, takie jak chociażby czas oglądania.

Stary vs. nowy zestaw filtrów (źródło: 9to5Google)

Natomiast w ramach uproszczenia usunięto dwa filtry. Ze sekcji Data przesłania zniknęła opcja Ostatnia godzina, a także pozbyto się sortowania według oceny. Wspomnę, że kilkukrotnie przydał mi się filtr pozwalający wyświetlić filmy z ostatniej godziny, więc jego zniknięcie najpewniej będzie dla mnie odczuwalne.

Nie widzę jeszcze przedstawionych zmian u siebie, czyli prawdopodobnie ich wprowadzanie przeprowadzane jest stopniowo. W związku z tym, że Google nie udostępniło żadnego harmonogramu, to trudno stwierdzić kiedy nowe podejście do filtrów trafi do wszystkich użytkowników. Możliwe, że trzeba będzie trochę poczekać.

Wypada dodać, że Google eksperymentuje na YouTube z opcją Twój kanał niestandardowy. Ponadto niedawno dowiedzieliśmy się, że będzie jeszcze więcej reklam na YouTube.