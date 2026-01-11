Porównajmy kompaktowe flagowce! Samsung Galaxy S25 vs Vivo X300

Było już porównanie Samsunga Galaxy S25 z iPhonem 17, czyli dwóch – wydawać by się mogło – największych rywali (w końcu w obu przypadkach mówimy o podstawowych flagowcach dwóch najpopularniejszych producentów smartfonów). Czas na pojedynek wśród androidowych przedstawicieli najmniejszych high-endowców – Samsunga Galaxy S25 vs Vivo X300!

Samsung Galaxy S25 vs Vivo X300 – ceny

Samsung Galaxy S25 zadebiutował 22 stycznia 2025 roku, co oznacza, że już za chwilę będziemy mogli mówić o pierwszej rocznicy jego obecności na rynku. Co więcej, za kilka tygodni doczekamy się jego następcy – premiera serii Galaxy S26 ma się odbyć rzekomo 25 lutego 2026 roku.

Jak kształtuje się teraz jego cena? Galaxy S25 jest dostępny w wersji pamięciowej 12/128 GB i można go kupić za 3299 złotych. Jest też opcja 12/256 za 3499 złotych oraz 12/512 za 3999 złotych i to ona będzie interesowała nas najbardziej, chcąc porównać cenowo 1:1 z Vivo X300.

A wszystko dlatego, że Vivo X300, który ujrzał światło dzienne 13 października 2025 roku (razem z większym bratem, Vivo X300 Pro), można kupić w Polsce tylko w jednej wersji: 16/512. Jego cena to 4599 złotych. Jest zatem o 600 złotych droższy od Samsunga, a – jeśli ktoś nie potrzebuje większej ilości pamięci – to można uznać, że nawet i o 1300 złotych. Przy czym wyznaję zasadę, że powinno się porównywać te same pojemności – jeśli wolicie inaczej, Wasza rzecz.

Samsung Galaxy S25 vs Vivo X300 – porównanie parametrów technicznych:

model Samsung Galaxy S25 Vivo X300 ekran płaski, 6,2″ Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 pikseli, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+, max. 2600 nitów płaski, OLED, 6,31 cala,LTPO, 120 Hz2640×1216 pikseli, do 4500 nitów procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite MediaTek Dimensity 9500 RAM 12 GB 16 GB pamięć od 128 do 512 GB 512 GB system Android 16 z One UI Android 16 z OriginOS 6 długość wsparcia 7 lat aktualizacji Androida 5 lat aktualizacji7 lat wsparcia łatek bezpieczeństwa aparat główny 50 Mpix (85°, f/1.8, OIS, dual pixel)

+ ultraszeroki 12 Mpix (120°, f/2.2)

+ teleobiektyw 10 Mpix (36°, f/2.4, 3x zoom optyczny, OIS) główny 200 Mpix f/1.68 HPB OIS

+ ultraszeroki kąt 50 Mpix f/2.57 Sony LYT-602

+ teleobiektyw 50 Mpix f/2.57 Sony LYT-602, 3x zoom optyczny, OIS aparat przedni 12 Mpix f/2.2 50 Mpix f/2.0 głośniki stereo, Dolby Atmos stereo akumulator 4000 mAh 5360 mAh ładowanie przewodowe 25 W,

indukcyjne 15 W przewodowo 90 W,

indukcyjnie 40 W 5G tak tak NFC tak tak USB USB-C 3.2 Gen 1 (do 5 Gb/s) USB-C 3.2 Gen 1 (do 5 Gb/s) microSD nie nie dual SIM nanoSIM + eSIM nanoSIM + eSIM 3.5 mm jack audio nie nie czytnik linii papilarnych tak, ultradźwiękowy tak, ultradźwiękowy wymiary 146,9 x 70,5 x 7,2 mm 150,57 x 71,92 x 7,95 mm waga 162 g 190 g odporność IP68 IP68 / IP69 cena 128 GB: 3299 złotych

256 GB: 3499 złotych

512 GB: 3999 złotych 16 / 512: 4499 złotych

Co jest podobne?

Android 16 (ale z różnymi nakładkami),

ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych w ekranie,

wodoszczelność (IP68),

obsługiwane moduły: 5G, NFC, GPS, Bluetooth,

braki: microSD, 3.5 mm jack audio.

Co przemawia za Samsungiem Galaxy S25?

dłuższe wsparcie (7 lat dużych aktualizacji i łatek bezpieczeństwa vs 5 lat dużych aktualizacji i 7 lat łatek bezpieczeństwa)

masa przydatnych opcji w pakiecie Galaxy AI,

dużo niższa waga (ale też mniejszy ekran) – 162 vs 190 g,

rozbudowany Samsung Dex,

niższa cena.

Co przemawia za Vivo X300?

większa pojemność baterii (5360 mAh vs 4000 mAh), przekładająca się na dłuższy czas pracy,

dużo szybsze ładowanie bezprzewodowe (90 W vs 25 W) i bezprzewodowe (40 W vs 15 W),

lepsze głośniki stereo,

większy zoom (100x vs 30x),

port podczerwieni.

Samsung Galaxy S25 vs Vivo X300 – co trzeba wiedzieć?

Już na pierwszy rzut oka widać, że Samsung jest odrobinę mniejszy, a to za sprawą tego, że jego ekran ma 6,2”, a Vivo – 6,31”. Oba są świetnej jakości i doskonale sprawdzają się na co dzień. To, czego nie widać, to waga – Galaxy S25 jest o 28 gramów lżejszy od X300.

Design jest kwestią gustu, ale chyba jednak jest mi bliżej do centralnie umieszczonej, okrągłej wyspy aparatów z Vivo (dzięki której telefon, leżąc na płaskich powierzchniach, nie chybocze się) niż do obiektywów umieszczonych pionowo jeden pod drugim tuż przy lewej górnej krawędzi obudowy.

Wydajnościowo – podczas typowego, codziennego użytkowania – oba modele są podobne. MediaTek Dimensity 9500 staje do walki ze Snapdragonem 8 Elite bez kompleksów, bijąc go w testach syntetycznych, aczkolwiek trzeba mieć też świadomość, że X300 ma 16 GB RAM, a Galaxy S25, niezależnie od pamięci wewnętrznej, 12 GB RAM.

Samsung Vivo Samsung Vivo Samsung Vivo Samsung Vivo Samsung Vivo Samsung Vivo Samsung Vivo

Samsung oferuje 7 lat wsparcia, podczas gdy Vivo – 5 lat dużych aktualizacji Androida i 7 lat łatek bezpieczeństwa. Oczywiście pod względem systemu największa różnica tyczy się interfejsu – Galaxy S25 ma One UI 8, podczas gdy Vivo – OriginOS 6. To, który uznacie za bardziej intuicyjny i przyjazny, to kwestia indywidualna.

Jeśli chodzi o AI, w obu telefonach zaimplementowane są rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję – z Gemini i Circle to Search na czele. W Galaxy S25 mamy dodatkowo pakiet usług Galaxy AI, który jest niesamowicie obszerny i pozwala na naprawdę wiele, natomiast w Vivo też jest ich trochę – łącznie z transkrypcją mowy na tekst w dyktafonie, podsumowywaniem tekstu w notatkach czy w końcu opcjami edycji zdjęć AI.

Samsung Vivo Samsung Vivo Samsung Vivo Samsung Vivo Samsung Vivo Samsung Vivo

Pod względem audio wydawać by się mogło, że może być bardzo podobnie – w końcu oba modele mają głośniki stereo. Okazuje się jednak, że Vivo X300 w każdym możliwym zakresie oceniania głośników jest o punkt lepszy niż Samsung Galaxy S25. Gra głośniej, lepiej, ma o wiele więcej basu.

Zostaje jeszcze tylko kwestia baterii i, tutaj, Vivo X300 wygrywa. Podczas gdy na 5G Samsung w moich rękach jest w stanie wykręcić SoT na poziomie ok. 3,5 godziny, tak Vivo w podobnych warunkach – o około godzinę więcej. I nie ma się co dziwić, bo ten pierwszy ma akumulator o pojemności 4000 mAh, a drugi – 5360 mAh.

A który z nich robi lepsze zdjęcia?

Jeśli chodzi o aparaty… Tu jest ciekawie. Jak się zaraz przekonacie, Vivo X300 rejestruje przyjemniejsze dla oka barwy, a same zdjęcia mają więcej detali. Co więcej, również zdjęcia z zoomem, nawet 10-krotnym, potrafią z Vivo wyjść bardzo dobrej jakości, podczas gdy Samsung Galaxy S25 w takich scenariuszach sobie wręcz nie radzi. Jak jednak zobaczycie (polecam w oryginalnej rozdzielczości), w nocnym zdjęciu z 10x Vivo X300 ma w sobie ogrom ingerencji AI, co nie każdemu przypadnie do gustu.

Samsung Vivo Samsung Vivo Samsung Vivo Samsung Vivo Samsung Vivo Samsung Vivo Samsung Vivo Samsung Vivo

To też dobry moment, by wspomnieć, że maksymalny zoom w Galaxy S25 jest 30-krotny, natomiast w X300 – aż 100-krotny. Przy czym nie ma się czym ekscytować, bo Vivo mocno ejajuje zdjęcia.

Samsung, 10x Vivo, 10x Samsung, 10x Vivo, 10x Samsung, 1x Vivo, 1x Samsung, 10x Vivo, 10x Samsung, 10x Vivo, 10x Samsung, 10x Vivo, 10x Samsung, 10x Vivo, 10x

Wideo z pomocą Galaxy S25 nagramy maksymalnie w 8K 30 FPS, a X300 – 4K 120 FPS. Przedni aparat w obu przypadkach rejestruje materiały maksymalnie w 4K 60 FPS. Jakościowo wideo wypada podobnie.

To który kompaktowy smartfon wybrać: Samsunga Galaxy S25 czy Vivo X300?

Porównanie Samsunga Galaxy S25 i Vivo x300 idealnie pokazuje, jak chińska marka potrafi świetnie radzić sobie w wyścigu o portfel klienta (inna rzecz, że taki X300 w Chinach kosztuje sporo mniej niż w Polsce).

Galaxy S25 jest tańszy od X300, dzięki czemu może wydawać się bardziej atrakcyjny – przede wszystkim dla osób, które oczekują jak najmniejszego flagowca, z fajną bazą funkcji opartych o AI, długim wsparciem aktualizacyjnym i dowożącym dobrej jakości zdjęcia z głównego aparatu. I świetnie współpracującym w ramach całego ekosystemu producenta.

X300 pod wieloma względami wypada lepiej od swojego koreańskiego konkurenta – zwłaszcza patrząc na czas pracy, szybkość ładowania baterii (zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo), jakość zdjęć z niewielką krotnością zoomu (później AI zbyt mocno ingeruje, dając różne efekty) czy lepsze głośniki.

To jest ten moment, w którym oddaję głos Wam: sięgnęlibyście po Samsunga Galaxy S25 czy Vivo X300?