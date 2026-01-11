Xiaomi zmieniło plany. Powodem decyzji… iPhone Air

Podobno w planach był Xiaomi 17 Air, ale Chińczycy mieli zmienić zamiary. Wiosną możemy jednak spodziewać się debiutu modelu Xiaomi 17 Max.

iPhone Air, ale od Xiaomi

W samym pomyślnie odchudzenia smartfonów nie ma nic złego. Gorzej jednak z jego wykonaniem, bowiem szczuplejsza sylwetka często wiąże się z odczuwalnymi kompromisami, obejmującymi gorszą specyfikację. Dobrym przykładem jest iPhone Air czy Samsung Galaxy S25 Edge.

Ponadto odchudzone smartfony są nieprzyjemnie wycenione, szczególnie tuż po premierze. Następnie ich cena spada, ale wynika to przede wszystkim z niskiego zainteresowania. iPhone Air tanieje wyjątkowo szybko, a po czterech miesiącach od premiery Samsung Galaxy S25 Edge był tańszy o prawie 2000 złotych.

Odpowiedź na eleganckie smartfony Apple i Samsunga szykowało Xiaomi w postaci modelu 17 Air. Urządzenie wizualnie miało przypominać iPhone’a Air, ale do dyspozycji użytkownika byłyby oddane dwa aparaty. Do tego doszedłby 6,59-calowy ekran i prawdopodobnie akumulator krzemowo-węglowy. To wszystko miało trafić do obudowy mającej zaledwie 5,5 mm.

Breaking

This was a prototype of the Xiaomi 17 Air that was eventually canceled. It featured a 6.59-inch display and an ultra-thin 5.5 mm body. It actually looked quite good, but unfortunately the project was dropped.



Ice Universe, któremu zawdzięczamy przedstawione rewelacje, zaznacza, że projekt porzucono.

Ice Universe, któremu zawdzięczamy przedstawione rewelacje, zaznacza, że projekt porzucono. Oczywiście w tej kwestii nie należy spodziewać się oficjalnego stanowiska producenta, ale niskie zainteresowanie smukłymi smartfonami wymieniane jest jako główny powód. Podobnych decyzji należy spodziewać się także w przypadku innych marek, które mogą teraz wyjątkowo ostrożnie podchodzić do smukłych smartfonów.

Co ciekawe, Meizu 22 Air, który designem i nazwą również miał nawiązywać do produktu Apple, też został anulowany. Tutaj jednak powodem ma być przede wszystkim wzrost cen pamięci. Firma tłumaczy się, że stworzyło to poważne przeszkody w biznesowym planowaniu smartfonów.

Meizu 22 Air | źródło: Gizmochina

Xiaomi 17 Max ma zadebiutować wiosną tego roku

Wcześniej mogliśmy usłyszeć, że powstanie następny smartfon z serii Xiaomi 17. Natomiast teraz poznaliśmy nieco więcej informacji. Urządzenia ma nazywać się Xiaomi 17 Max i – w porównaniu do Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max – nie otrzyma dodatkowego ekranu z tyłu.

Xiaomi 17 Max ma mieć płaski ekran o przekątnej 6,8-6,9 cala, który będzie otoczony smukłymi ramkami. Jego sercem ma być procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 oraz oczekuje się peryskopowego teleobiektywu. Pozostała specyfikacja pozostaje jeszcze tajemnicą. Debiutu należy spodziewać się w kwietniu 2026 roku.